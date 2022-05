Lille-Monaco: "L'impression d'être relégué en Ligue 2", Gourvennec tacle l'ambiance délétère au stade

Après la défaite du LOSC contre Monaco (2-1) vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a déploré l'ambiance qui régnait au stade Pierre-Mauroy, sur fond de fronde des supporters.

"On a l'impression d'être relégué en Ligue 2": l'entraîneur de Lille Jocelyn Gourvennec a déploré l'ambiance délétère qui régnait au Stade Pierre-Mauroy ce vendredi, lors de la défaite (2-1) face à Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. "On finit la saison dans une ambiance qui n'est pas agréable, je trouve ça dommage", a déclaré en conférence de presse d'après-match le technicien nordiste, qui, comme la plupart de ses joueurs, a été conspué par une grande partie du public.

Les DVE, le principal groupe de supporters ultras, avaient affiché une banderole "Vous êtes en vacances, nous aussi" et ont fait la grève des encouragements. Ils ont également applaudi les buts adverses et ont parfois ponctué de "Olé" les passes monégasques réussies.

"On a gagné un titre à nouveau. Quand on n'est pas Paris, il faut apprécier les titres"

"On a fait des belles choses, on a aussi eu des ratés, mais on ne mérite pas ça. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait. On a gagné un titre à nouveau. Il y en a eu un l'an dernier, un autre cette saison. Quand on n'est pas Paris, il faut apprécier les titres" a expliqué Gourvennec.

Le LOSC, sacré champion de France de Ligue 1 à la surprise générale en mai 2021, avait remporté le Trophée des champions en ouverture de la saison puis a atteint les 8e de finale de la Ligue des champions où il a été éliminé avec les honneurs face à Chelsea, le tenant du titre. Mais les Dogues, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches, ont raté le sprint final en Ligue 1 et pointent à une décevante 10e place à deux journées de la fin.

"Ce n'est pas le reflet de notre saison, on a l'impression d'être relégué en Ligue 2... On fait une saison en dents de scie, avec des ratés et des grandes choses et je trouve décevant qu'on balaie ça d'un revers de la main", a conclu l'entraîneur lillois.