La cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats se déroule en semaine, avec en point d’orgue un choc entre Lille et Nice. Une confrontation entre deux clubs de niveau européen, à voir en direct sur une nouvelle chaîne CANAL+. Lille - Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Sixième du championnat de France de football avant d’entamer cette nouvelle journée, Lille compte deux victoires, un nul et une sévère défaite 1-7 à domicile contre le PSG. Et ce soir, Lille affronte à domicile l’équipe de Nice. Champion de France 2021/2022, Lille a su reconstruire son effectif malgré la perte de joueurs importants, à l’image de Sven Botman qui était un élément majeur de la défense du LOSC. Rémy Cabella, Bafodé Diakité, Ismaily, Alan Virginius ou encore Mohamed Bayo font partie des joueurs qui ont été recrutés par Lille cet été.

Pour cette cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, Lille accueille une équipe de Nice davantage en difficulté. Malgré ses ambitions, Nice ne compte que 2 points après quatre journées, soit deux défaites et deux matchs nuls. Actuellement 18e de L1, Nice doit rapidement réagir pour ne pas accumuler trop de retard. Nice a repris de la confiance en se qualifiant en Europa Conférence League face au Maccabi Tel Aviv. Lille - Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Regardez le match Lille - Nice ce mercredi !

Le match Lille - Nice est à suivre en direct sur la nouvelle chaîne CANAL+ SPORT 360. Le match est à voir en direct à 21 heures ce mercredi 31 août. La chaîne CANAL+ SPORT 360 prend la place de CANAL+ DÉCALÉ qui n’est plus disponible. Pour voir Lille - Nice en direct, vous pouvez choisir l’abonnement à CANAL+ en promotion à 20,99 euros par mois les 12 premiers mois puis 24,99 euros par mois, avec un engagement de 2 ans et le premier mois pour essayer. Avec cette offre, vous bénéficiez des chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS. Adhérer à CANAL, c’est profiter de films ultra-récents ainsi que d’œuvres cultes, de séries françaises et internationales, de grands événements sportifs en direct, de la Création Originale CANAL+ et bien d’autres programmes. Parmi les événements de sport, vous allez pouvoir regarder en direct la Ligue 1 Uber Eats, la Premier League, le Top 14 ou encore des sports mécaniques avec cet abonnement CANAL+.

