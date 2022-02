Lille-PSG: pourquoi Burak Yilmaz va manquer le match contre Paris

Le choc de la 23e journée de Ligue 1 entre Lille, champion de France en titre, et le PSG, actuel leader du classement, se jouera ce dimanche soir (20h45) sans Burak Yilmaz. L'attaquant turc est touché physiquement.

Il pourrait connaître sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 18 avril. En grande forme selon son entraîneur et ses coéquipiers, Hatem Ben Arfa a de grandes chances de démarrer son premier match avec Lille ce dimanche soir contre le PSG (20h45) en clôture de la 23e journée.

Entré en jeu à Brest le 22 janvier (défaite 2-0), l’ancien Marseillais et Parisien pourrait profiter du forfait de Burak Yilmaz, principal absent du groupe retenu par Jocelyn Gourvennec. Le Turc souffre d’une douleur au pubis d’après L’Equipe et La Voix du Nord. Il a dû écourter son entraînement samedi et ne pourra donc pas épauler Jonathan David à la pointe de l’attaque lilloise face aux Parisiens.

Aucun problème avec Gourvennec

Il s’agit bien d’un petit problème physique et non d’une sanction pour l’ancien joueur de Galatasaray, qui avait piqué une grosse colère lors de son remplacement contre Brest. Fou de rage au moment de céder sa place à Ben Arfa, il avait enlevé son maillot et était directement rentré au vestiaire. Tout est depuis rentré dans l’ordre. Comme expliqué par RMC Sport, Yilmaz s’est expliqué avec Gourvennec et son président Olivier Létang. Une discussion qui s’est très bien passée.

"Ce n’est pas le compliqué, c’est un garçon à fort caractère qui peut parfois avoir des colères, ce n’est pas le seul. C’est un des joueurs historiques de la Turquie, toujours en activité, c’est le capitaine de la Turquie donc il focalise toujours l’attention. La moindre de ses réactions est toujours scrutée mais j’échange beaucoup avec lui et on revoit ça au calme, à tête reposée", a expliqué Gourvennec cette semaine dans un entretien donné à RMC Sport.

"C’est le match en lui-même qui était frustrant parce que l’on dominait et que l’on n’arrivait pas à marquer, il faut avoir une bonne relation avec le joueur et bien connaître l’homme. Je pense que je connais bien les joueurs, Burak comme les autres", a insisté l'entraîneur lillois. Auteur de 16 buts en Ligue 1 la saison dernière, Yilmaz n’affiche pas vraiment la même réussite ces derniers mois. En 20 apparitions, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises, et Ben Arfa a donc un joli coup à jouer ce dimanche.