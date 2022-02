Lille: Gourvennec invite Yilmaz et ses joueurs à "maîtriser leurs nerfs"

Jocelyn Gourvennec est revenu vendredi sur la grosse colère de Burak Yilmaz en plein match de Ligue 1 contre Brest. Si l’entraîneur de Lille ne se passera pas du buteur turc face au PSG, il espère voir ses joueurs garder leur calme pour la suite de la saison.

Une petite tape sur la main et on oublie? Furieux au moment de son remplacement lors de la défaite à Brest (2-0), Burak Yilmaz ne sera pas sanctionné sportivement par Jocelyn Gourvennec. Le technicien lillois a expliqué avoir réglé les choses avec le buteur turc lors de son passage face à la presse ce vendredi à deux jours du choc de la 23e journée de Ligue 1 contre le PSG.

"On a géré ça en interne, il a été reçu par la direction. Je l’ai aussi reçu pour échanger, a indiqué l’entraîneur des Dogues. En règle générale ces affaires internes restent en interne."

Gourvennec: "Il monte très vite dans la colère et puis il redescend"

Auteur de quatre buts et trois passes décisives cette saison en Ligue 1, Burak Yilmaz reste l’un des cadres de l’effectif de Jocelyn Gourvennec. L’entraîneur l’apprécie et semble prêt à lui pardonner son fort tempérament.

"On sait que c’est un joueur de caractère. Il montre très vite dans la colère et puis il redescend aussi très vite. Cela fait partie de notre saison. Dans des vestiaires où tout le monde veut jouer tout le temps, et pas seulement démarrer les matchs mais aussi les finir, c’est comme ça. Cela a toujours été comme ça et cela le sera toujours. Il peut y avoir de la frustration car on a un vestiaire très vivant. Une saison ce n’est jamais linéaire, il y a des hauts et des bas, cela remue un peu. C’est mon job de manager tout cela."

Gourvennec appelle au calme

Officiellement pardonné et pas écarté du groupe nordiste face au PSG, Burak Yilmaz a surtout été furieux à cause du déroulé du match contre Brest selon son coach. Mais Jocelyn Gourvennec a quand même prévenu le vétéran turc et le reste de son équipe que ce genre de comportement risquait d’être très préjudiciable en fin de saison.

"Il y a eu cet énervement-là (avec Burak Yilmaz) mais pas d’autre dans le vestiaire. Une fois que le match était terminé, c’était terminé. On en a reparlé à tête reposée. Cela va être un élément important pour la deuxième partie de saison car on veut relever les défis, a encore estimé l’entraîneur du LOSC. On n’est pas là où on le voudrait au classement mais c’est très serré. On va avoir besoin de maîtriser nos nerfs. Je parle souvent de contrôler ses émotions et d’avoir du self-control dans les matchs. On en a souvent mais là on a montré des failles. Il faudra s’en souvenir parce que l’on ne peut pas se permettre des failles sur notre deuxième partie de saison."