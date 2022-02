Lille: Yilmaz, Gourvennec et Létang ont eu une explication, après la colère de l'attaquant

Sorti en colère lors de son remplacement face à Brest, le 22 janvier dernier, Burak Yilmaz s'est expliqué avec le président du LOSC Olivier Létang et le coach Jocelyn Gourvennec. Les tensions se sont apaisées.

Tout roule à nouveau dans le Nord. Deux semaines après avoir piqué une grosse colère lors de son remplacement face à Brest (2-0), Burak Yilmaz s'est entretenu avec Olivier Létang et Jocelyn Gourvennec. Selon nos informations, les discussions entre les trois hommes se sont bien passées. La preuve en est, le Turc est parti en stage à Murcie avec le reste du groupe et s'est entraîné normalement ce vendredi, à deux jours du match face au PSG (dimanche, 20h45).

Pas de discussions à chaud

Remplacé par Hatem Ben Arfa pour le dernier quart d'heure de ce rendez-vous perdu en terre bretonne, Yilmaz n'avait pas bien pris la chose. Furieux, il avait lancé de grands gestes et des regards assassins, visiblement en direction de son banc. L’ex-joueur de Galatasaray avait retiré son maillot et filé directement au vestiaire en marmonnant des paroles en turc.

Un comportement dont Jocelyn Gourvennec ne voulait pas évoquer à chaud avec le principal intéressé. "On en discutera à tête reposée, il ne faut jamais réagir à chaud, c’est de la frustration. Burak est comme ça, il a beaucoup de caractère. Son carton jaune vient de là, d'une discussion véhémente avec l'arbitre, le corps arbitral nous a demandé de le calmer. On a failli le sortir, on lui a fait confiance. Il est frustré. Mais on ne fait pas de la compétition avec des dauphins ou des agneaux, on a des joueurs avec beaucoup de caractère. Il n'y a pas que lui, ça fait partie de ses caractéristiques. Il a été comme ça toute sa carrière."

Depuis son arrivée dans le Nord la saison dernière, c'est déjà la troisième fois que le capitaine de la sélection turque a un geste d'humeur lors d'un remplacement.