Lille: une lourde sanction pour Bayo après sa sortie nocturne

Reçu par la direction du LOSC ce lundi après sa virée nocturne à la veille de la réception du PSG (1-7) en Ligue 1, Mohamed Bayo a été mis à l’écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre, selon nos informations. L’attaquant nordiste écope également d’une grosse sanction financière et est envoyé en réserve.

Mohamed Bayo continue de payer les frais de sa virée nocturne. Absent du groupe lillois ce dimanche pour affronter le Paris Saint-Germain au Stade Pierre-Mauroy (1-7, 3e journée de Ligue 1) après une sortie en boîte de nuit la veille du match, le buteur de 24 ans a été reçu ce lundi après-midi par les dirigeants nordistes.

Selon nos informations, l’ancien Clermontois s’est vu signifier une mise à l’écart jusqu’à nouvel ordre du groupe professionnel et sera mis à disposition du groupe Pro 2. Après avoir une nouvelle fois présenté ses excuses, Bayo a également écopé d’une grosse sanction financière.

Sa participation aux deux prochains matchs en Ligue 1 du LOSC, vendredi prochain à Ajaccio et le 31 août face à Nice, est désormais compromise. Bayo avait disputé les deux premiers matchs de son équipe cette saison, sans parvenir à trouver la faille.

"À partir du moment où j'ai eu l'information, j'ai discuté avec le coach et immédiatement on a pris la décision de sortir le joueur du groupe, avait réagi Olivier Létang, président du LOSC, au micro de Prime Video avant la rencontre entre Lille et Paris. C'est un comportement inacceptable, qui n'est pas du tout dans ce que l'on souhaite. Le joueur le savait déjà. C'était important de trancher et ce n'est pas parce qu'il y a un match... On doit envoyer un signal à tout le monde en disant que le club est fort."

Quelques jours après son arrivée, Mohamed Bayo avait pourtant expliqué qu'il voulait tout mettre en œuvre pour réussir son expérience chez les champions de France 2021. "À 23 ans, tu as envie de t’amuser. Mais il y a des limites. Si vous croyez qu’on peut mettre 14 buts en L1 et sortir tous les soirs… À Lille, je vais me découvrir. Je dois travailler pour atteindre mes objectifs." Il va devoir se montrer patient avant de pouvoir le montrer sur le terrain.