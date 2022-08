Lille-PSG: "Un comportement inacceptable", Létang très ferme sur l’affaire Bayo, écarté pour sa virée en boîte

Le président du LOSC Olivier Létang parle de son attaquant Mohamed Bayo, écarté du groupe lillois après une sortie nocturne à la veille de la réception du PSG. Il explique que l’affaire sera gérée "en interne".

Lille sort du silence. Privé de Mohamed Bayo pour raisons disciplinaires lors la réception du PSG, le LOSC réagit au comportement de son attaquant, aperçu en boîte de nuit ce samedi, via son président. Au micro de Prime Video, Olivier Létang pointe son attitude, sans vouloir en dire plus sur les éventuelles sanctions à venir.

>> suivez Lille-PSG en direct

"Si vous voulez performer, vous devez avoir une organisation, une discipline forte"

"Je n'ai pas envie de revenir sur les faits, déclare le dirigeant nordiste. Avant de parler du cas spécifique, le plus important, c'est qu'un club doit être fort. Un club fort, ce sont des valeurs, une culture, une identité. Ce que l'on veut, c'est un groupe qui vit bien et avec ces valeurs de combat, d'engagement, de solidarité. Si vous voulez performer, vous devez avoir une organisation, une discipline forte."

"Par rapport à ce qu'il s'est passé, je l'ai appris tard mais à partir du moment où j'ai eu l'information, j'ai discuté avec le coach et immédiatement on a pris la décision de sortir le joueur du groupe, poursuit Létang à propos de la mise à l’écart de Bayo. Parce que c'est un manque de respect vis à vis du club, vis à vis de ses partenaires, du staff technique et de nos supporters. La décision a été prise très rapidement".

"Tout le monde peut faire une erreur. Pas deux"

"Après on va gérer ça dès demain matin, en interne dans le club, explique le président, sans annoncer les conséquences à venir. L'important était de prendre une décision très rapidement aujourd'hui pour donner un exemple de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. C'est un comportement inacceptable, qui n'est pas du tout dans ce que l'on souhaite. Le joueur le savait déjà. C'était important de trancher et ce n'est pas parce qu'il y a un match... On doit envoyer un signal à tout le monde en disant que le club est fort."

Létang explique également qu’il sera désormais intransigeant envers sa recrue. "Par rapport au joueur, il y a deux choses. C'est un joueur à qui il faut laisser du temps, calme-t-il. Jonathan David, quand il est arrivé au LOSC, il a mis cinq mois avant de performer. Mohamed, c'est un garçon qui change d'univers, qui était à Dunkerque, à Clermont, qui a performé en Ligue 2, en Ligue 1. On savait qu'il fallait lui laisser du temps d'adaptation. Après il y aura cet échange en interne. Je dis toujours que tout le monde peut faire une erreur. Pas deux. On va régler ce problème dès cette semaine. Mais avec le coach, c'est sûr qu'on était très agacés voire furieux de ce comportement pas tolérable."

C’est donc sans Mohamed Bayo, titulaire avec son nouveau club lors des deux premières journées de Ligue 1, que le LOSC accueille le PSG pour un duel entre les deux derniers champions de France. Qui a très mal commencé pour les Nordistes, avec un but encaissé dès les premières secondes de jeu.