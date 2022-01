Lille: Zhegrova explique pourquoi il a choisi le LOSC plutôt que l'OM

Arrivé vendredi au Losc en provenance du FC Bâle, l’ailier kosovar Edon Zhegrova (22 ans) était aussi suivi par l’Olympique de Marseille. Présentée samedi à la veille du match de clôture de la 21e journée de Ligue 1 Marseille-Lille, la recrue hivernale a expliqué pourquoi elle a opté pour les Dogues plutôt qu'en faveur du club phocéen.

Il pourrait y avoir une pointe de regret dans les rangs marseillais dimanche soir. Edon Zhegrova, s’il est qualifié pour jouer la rencontre de Ligue 1 Marseille-Lille, portera le maillot du Losc et non celui de l’OM lors du choc de clôture de la 21eme journée au stade Vélodrome. S’il est relativement méconnu du grand public, ce jeune ailier kosovar (22 ans) qui évoluait en Suisse, au FC Bâle, l’est beaucoup moins des recruteurs lillois et marseillais.

Le gaucher était dans les petits papiers des deux clubs et de Wolverhamtpon selon L’Equipe, avant de signer un contrat de quatre ans et demi en faveur des Dogues vendredi. "Il a un profil atypique, c’est pour cette raison qu’Edon avait un certain nombre de sollicitations, a indiqué le président lillois Olivier Létang samedi lors de la présentation de la recrue hivernale. Il a des qualités d’élimination, une capacité à déséquilibrer. On est très ravi qu’il nous ait rejoint."

"J’aime Lille plus que Marseille"

Celui qui remplace Jonathan Ikoné ne cachait pas non plus son plaisir d’avoir rejoint l’effectif des champions de France. Mais pourquoi le Losc plutôt que l’OM ? "J’aime Lille plus que Marseille, a répond Edon Zhegrova en souriant. C’est pour ça que j’ai fait ce choix. C’est une grande opportunité, un grand club. J’aime la façon de jouer de Lille. Le jeu lillois me convient plus que celui de Marseille. Je suis très content d’avoir rejoint Lille."

Interrogé sur le niveau de la Ligue 1, l’international kosovar (24 sélections, 2 buts) admet qu’il n’a rien à voir avec le championnat suisse : "C’est plus physique, plus rapide, c’est très bien pour moi. J’espère progresser, je vais donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement, à chaque match, je serai à 100%." Cela pourrait débuter dès dimanche, face à l'OM.