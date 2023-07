Lorient: après le faux départ à Nice, Le Bris de retour pour la reprise de l'entraînement

Revenu ce mercredi au centre d'entraînement de Lorient après deux jours d'absence, Régis Le Bris a dirigé ce jeudi sa première séance de la saison. L'entraîneur des Merlus comptait rejoindre l'OGC Nice ces dernières semaines mais a été contraint de rester.

La deuxième saison de Régis Le Bris à la tête de l'équipe première de Lorient peut commencer. Après une absence remarquée mais prévue pour la reprise lundi lors des traditionnels tests médicaux, Régis Le Bris est revenu ce mercredi à l'Espace FCL. Ce jeudi matin, l'entraîneur des Merlus a dirigé sa première séance d'entraînement de la saison 2023-2024, comme le rapporte Ouest-France.

Un contrat jusqu'en 2027

Pourtant, en mai dernier, Régis Le Bris avait signifié à son président Loïc Féry sa volonté de quitter le club, la faute à plusieurs dysfonctionnements. Courtisé par l'OGC Nice, l'entraîneur de 47 ans n'a finalement pas été choisi et l'Italien Francesco Farioli a récupéré le banc des Aiglons.

Pourtant, l'OGC Nice et Régis Le Bris avaient trouvé un accord début juin, dans le dos de Loïc Féry, furieux de l'apprendre et qui s'était fendu d'un communiqué incendiaire dans la foulée. Le dirigeant avait dénoncé le comportement de Nice et menacé d'attaquer le club en justice. Il avait aussi rappelé à Le Bris sa situation contractuelle (jusqu'en 2027). "Il m’a demandé d’ouvrir la porte pour un départ, ce qui m’a surpris profondément, commentait Féry. Je lui ai rappelé qu’il venait de prolonger et que je comptais sur lui. Il était conscient d’être sous contrat avec le club et il savait aussi que si je n’ouvrais pas la porte, aucun départ ne serait possible."

Après dix ans passés à la formation, Régis Le Bris a vécu sa première année chez les pros lors du précédent exercice, ponctué à la dixième place de Ligue 1. Initialement sous contrat jusqu'en 2025, "RLB" avait prolongé son bail fin mars pour deux années supplémentaires.