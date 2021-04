Lorient: les joueurs fêtent leur succès face à Brest en montant dans les tribunes vides

Le FC Lorient s’est imposé face au Stade Brestois, ce dimanche, lors de la 31e journée de Ligue 1 (1-0). Un précieux succès dans la course au maintien que les Merlus ont célébré en grimpant dans l’une des tribunes du Moustoir, où les ultras bretons avaient déployé un grand tifo.

Un derby pas comme les autres. Il y avait bien plus qu’une rivalité régionale en jeu, ce dimanche au Moustoir. En difficulté en championnat, Lorient et Brest se sont livrés un duel décisif dans la course au maintien. Et ce sont les Merlus qui sont sortis vainqueurs de cette affiche comptant pour la 31e journée de Ligue 1 (1-0).

Les joueurs de Christophe Pélissier ont fait la différence grâce à une belle incursion de Laurent Abergel, juste avant la pause. Le milieu de terrain de 28 ans s’est appuyé sur Terem Moffi pour aller marquer de près (45e). Et le FCL aurait même plus alourdir le score si Armand Laurienté n’avait pas toucher le poteau (73e).

Un grand tifo en mode South Park

Grâce à ce succès, Lorient se donne un peu d’air en bas de tableau. Les Merlus sont 17es, à 3 points des Brestois, qui ont fini à dix après l’exclusion d’Haris Belkebla dans le temps additionnel. Pour fêter ce bon résultat, certains joueurs ont décidé de monter en tribunes à la fin du match.

Yoan Wissa, Andreaw Gravillon ou Trevoh Chalobah ont enjambé les panneaux publicitaires afin de se hisser dans le kop sud du Moustoir. Le fief habituel des "Merlus Ultras 1995", qui avaient décoré leur virage avec un tifo reprenant des personnages du dessin animé "South Park".

Sous la grande bâche colorée, accompagnée du message "Écrasez-les", les Lorientais ont sauté et chanté durant plusieurs minutes. Sous les yeux amusés de leurs partenaires restés sur la pelouse en contrebas. "Vivement votre retour @KopSudFCL1926 car on veut garder ces gars-là sur la pelouse", a conclu avec humour le Twitter du club, en publiant une photo des joueurs dans les gradins.