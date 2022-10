Lorient – Lille : streaming, diffusion, chaîne… comment voir le match ?

Ce dimanche, Lille se déplace en Bretagne pour la neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats. L’enjeu est capital pour les deux clubs. Alors ici, on vous dit comment voir le match Lorient – Lille !

Lorient fait un bon début de saison. Les Bretons ont remporté 6 matchs , dont la rencontre contre Auxerre (1-3), et se placent désormais en troisième position avec 19 points, juste derrière Marseille.

Toutefois, les joueurs de Régis Le Bris vont affronter une équipe de Lille déterminée à entrer dans le haut du classement. En effet, le LOSC est septième avec 13 points, à seulement un point de la cinquième place. Cependant, les Dogues possèdent des statistiques de buts mitigées. Ils ont encaissé autant de buts qu’ils en ont marqués (16). Enfin, l’arbitre Hakim Ben El Hadj Salem a été désigné pour la rencontre. Alors ici, on vous dit comment voir le match Lorient – Lille !

Ce dimanche 2 octobre à 13 heures, la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime diffuse en direct le match Lorient – Lille. Les abonnés Prime Video peuvent suivre la rencontre en souscrivant l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix de 99 euros par an. Vous avez également la possibilité de choisir l’offre mensuelle annulable à tout moment, au prix de 12, 99 euros par mois. Les consultants de la chaîne prennent l’antenne avant et après chaque rencontre pour vous présenter les équipes, les statistiques, mais aussi analyser les prestations des joueurs. Par ailleurs, les contenus exclusifs de la chaîne Le Pass Ligue 1 sont accessibles sur le support de votre choix et via l’application Prime Video. Les matchs sont, quant à eux, disponibles en direct ou en replay pendant 7 jours. D’autre part, vous profitez de la fonctionnalité “Stadium FX” qui retransmet l’ambiance du stade. Ainsi, vous vivez la rencontre comme si vous y étiez !

