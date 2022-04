Lorient-Metz: la conférence de presse lunaire d'Antonetti qui a duré seulement quelques secondes

Battu à Lorient mercredi soir (1-0), Metz reste dernier du championnat et se rapproche de la Ligue 2. En conférence de presse, Frédéric Antonetti a été express et énigmatique.

Après sa défaite sur le fil contre Lorient mercredi soir (1-0), Metz s’est un peu plus enfoncé à la dernière place du championnat. Les Messins sont 20es et comptent trois points de retard sur Bordeaux, 19e, et sept sur le barragiste, Saint-Etienne. Cruelle soirée pour les Lorrains qui ont encaissé un but de Dango Ouattara dans le temps additionnel (96e), alors qu’ils s’étaient procurés de nombreuses occasions. De quoi agacer Frédéric Antonetti, qui a fait un passage express en conférence presse, cinq secondes chrono.

L'arbitrage visé?

L’entraineur messin a d’abord prévenu que la conférence de presse serait courte. "Ce soir, j'ai compris beaucoup de choses... Ne me posez pas de questions", a-t-il lâché. Relancé par notre correspondant en Bretagne, David Phélippeau, sur "ces choses", Antonetti a lâché, alors qu'il avait déjà quitté la salle: "Ça, c’est autre chose !" Enigmatique.

Evoquait-il le maintien de son équipe de plus en plus compromis, la prestation de ses joueurs ou l’arbitrage de la rencontre? A la 16e minute, un but de Nicolas De Préville a été refusé pour une faute de main au départ de l’action, après de longues minutes d’arbitrage vidéo et de flottement. En fin de rencontre, le but inscrit par les Merlus a été vérifié à la VAR pour une suspicion de hors-jeu et a été validé.