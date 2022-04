Strasbourg-Rennes: les Bretons "pas surpris par la réussite de Stéphan" en Alsace

Ce sera l'un des duels pour l'Europe qui se jouera ce mercredi soir en Ligue 1 (21h). Strasbourg, cinquième surprise, reçoit le Stade Rennais troisième, avec à la tête des Strasbourgeois Julien Stéphan, l'ancien entraîneur des Bretons et idole des supporteurs rennais, dont la réussite rapide en Alsace ne surprend personne.

Deux ans et trois mois. C'est le temps qu'a duré le mandat de Julien Stéphan à la tête de l'équipe première du Stade Rennais. Nommé le 3 décembre 2018 avec le statut d'intérimaire jusqu'à la trêve hivernale après l'éviction de Sabri Lamouchi, Julien Stéphan est alors un illustre inconnu du grand public malgré une réputation solide dans le monde de la formation, lui qui dirige les équipes de jeunes du club rennais depuis 2012. On le dit prédestiné à entrainer les professionnels un jour. Il ne va pas laisser passer l'occasion. Il a cinq matchs à faire jusqu'à Noël. Résultats: cinq victoires dont la toute première, un succès à Lyon (0-2) deux jours après sa nomination.

Le président de l'époque Olivier Létang revoit ses plans. Julien Stéphan est confirmé. S'en suivra une période dorée avec des succès comme jamais pour le club rennais avec en deux ans une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le titre en Coupe de France face au PSG en 2019 ce que Rennes attendait depuis 1971 et un an plus tard une troisième place synonyme de qualification en Ligue des Champions. L'histoire se terminera dans la douleur avec la démission de Stéphan; le 1er mars 2021. Un fait rarissime pour un entraîneur, alors que le club est englué dans une série de six défaites en un mois et que le coach avoue ne plus avoir les solutions.

"Il a changé le visage de Strasbourg"

De cette époque, ils ne sont plus que deux joueurs Rennais, présents dès le départ de l'ère Stephan, à être toujours au club. Au moment de retrouver leur ancien coach dans la peau d'un concurrent à l'Europe avec Strasbourg, ce mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1, Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud ne se montrent pas étonnés de voir Stéphan performer si vite dans son nouveau club mais ne comptent pas faire jouer les sentiments.

"C'est bien ce qui lui arrive. Je lui souhaite une bonne continuation mais j'espère surtout qu'ils ne seront pas bons contre nous pour qu'on les laisse derrière nous", débute Traoré. Bourigeaud renchérit: "Cela fait plaisir de le revoir. On a vécu des belles choses avec lui. On garde de bons souvenirs. Il fait du bon travail à Strasbourg. Il a un bel avenir dans ce métier et il le montre. On est forcément content pour lui mais on sait aussi ce qui nous attend ce match. Un gros match face à un concurrent direct. Pendant 90 minutes ce ne sera pas Julien Stéphan contre le Stade Rennais, ce sera tout Strasbourg contre Rennes."

Julien Stéphan avec Hamari Traoré à Rennes en décembre 2020 © Icon Sport

Question de fierté. Au match aller, Rennes s'était imposé en fin de match au Roazhon Park (1-0) sur un but de Nayef Aguerd. Pour le retour ce soir, l'ambiance s'annonce aussi bouillante avec un stade de la Meinau à guichets fermés. L'ancien Strasbourgeois Jonas Martin arrivé à Rennes en septembre 2019 va retrouver son ancien club et Julien Stéphan qui l'avait fait venir en Bretagne. Martin élogieux sur son ancien coach.

"C'est un entraineur qui est passionné, qui connait bien le football. Il a ses méthodes et des principes modernes. C'est quelqu'un qui demande beaucoup aux entraînements dans l'intensité donc forcément quand on travaille, cela se ressent en match et on est récompensé, a estimé le milieu de 32 ans. De même à la vidéo dans les analyses. Il fait tout pour que cela fonctionne bien. Il a quand même changé l'équipe de Strasbourg en peu de temps. On sent que c'est huilé, que tout ce qu'ils font tactiquement, ils le font bien. Les joueurs s'adaptent à son système. Il a amené de la rigueur aussi dans les entraînements et dans le club. Il a gagné ici à Rennes. Il va à Strasbourg et les résultats sont là aussi et, j'imagine, au-delà de leurs objectifs. Il y a une belle continuité. Je pense qu'il est voué à un bel avenir."

Un avenir tout tracé?

Le successeur de Julien Stéphan sur le banc rennais Bruno Genesio abonde: "On voit déjà ce qu'il a fait ici en débutant sa carrière en Ligue 1. C'était sa première expérience. Gagner un titre, se qualifier pour la Ligue des Champions... Je ne suis pas surpris qu'il continue de la même manière avec en plus à Strasbourg un effectif moins important. Il montre que c'est un technicien de qualité. Les dernières rumeurs d'ailleurs prouvent qu'il est en train de se faire une belle réputation dans le milieu non?"

Et le technicien d'aborder avec sourire l'eventuelle suite de carrière de son futur rival. Julien Stéphan d'ailleurs, un bon choix pour Lyon? "Ce n'est pas à moi de répondre à ça (rires). Je ne suis pas Président de Lyon et je crois que Mr Aulas a confirmé son entraineur de toute façon", lance encore Bruno Genesio. En attendant Lyon ou un autre club, c'est bien avec Strasbourg que Julien Stéphan a l'occasion de frapper un grand coup. En cas de victoire ce mercredi soir lors de la 33e journée de Ligue 1, les Alsaciens reviendraient à hauteur de points de Rennes et du podium.