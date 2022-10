Lorient – Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, les Aiglons se déplacent au Moustoir pour la treizième journée de Ligue 1 Uber Eats. Lorient et Nice se retrouvent sous le regard attentif de Clément Turpin. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lorient – Nice !

Les Bretons ont fait un bon début de saison avec 8 victoires et une seule défaite, en 12 rencontres. Ainsi, Lorient a accumulé 27 points et se positionne à la troisième place du classement, derrière le PSG et Lens.

Toutefois, les deux derniers matchs ont été compliqués pour les Lorientais qui ont obtenu deux matchs, contre Troyes (2-2) et Reims (0-0). Du côté de Nice, les hommes de Lucien Favre sont douzièmes avec 13 points, 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lorient – Nice !

Regardez le match Lorient – Nice ce week-end !

La chaîne CANAL+ FOOT diffuse en direct ce dimanche 30 octobre à 17 heures 05 le match Lorient – Nice.

