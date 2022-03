Lorient-OL: "Il a été extraordinaire", Bosz bluffé par Caqueret

Brillant lors de la large victoire de l'OL vendredi à Lorient (4-1), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Maxence Caqueret a été chaudement félicité par son entraîneur Peter Bosz après la rencontre.

Mission réussie pour l’OL. Revanchards après leur défaite contre Lille dimanche dernier (1-0), avec un but polémique refusé à Lucas Paqueta, les Gones se sont relancés dans la course pour l'Europe en croquant Lorient vendredi soir (4-1), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Ils sont remontés provisoirement à la sixième place du classement, à cinq points du podium, leur objectif affiché. Ils ont aussi fait le plein de confiance, avec une attaque requinquée par un doublé de l'ancien Brestois Romain Faivre, arrivé cet hiver, et des réalisations de Moussa Dembelé et Karl Toko Ekambi.

"A mon avis, on a été meilleurs la semaine dernière, a réagi Peter Bosz en conférence de presse. On a joué mieux contre Lille, la différence c'est les buts. On a très bien commencé mais ensuite on a perdu trop de ballons faciles, on a laissé Lorient rentrer dans le match. Depuis la trêve, on joue beaucoup mieux. Même si tout n'était pas super, je pense qu'on est sur la bonne route. Et c'est le bon moment, parce qu'on va jouer deux fois par semaine. Mars, avril, mai, dans une saison, ce sont les mois où l'équipe doit être en pleine forme."

"Le meilleur a été Maxence"

S'il a bien sûr félicité Romain Faivre, qui va devenir selon lui "un très bon joueur", Peter Bosz a aussi encensé un autre joueur : Maxence Caqueret. Associé à Houssem Aouar devant la défense, le jeune milieu lyonnais (22 ans) a réussi un de ses meilleurs matchs de la saison. Tranchant, toujours disponible, il a été précieux pour gratter des ballons et dans sa capacité à jouer vers l'avant. Avec beaucoup de justesse et de précision. "Ce soir, le meilleur a été Maxence. Il a été extraordinaire, sur les deuxièmes ballons et dans la récupération à la perte de la balle", a insisté Peter Bosz.

Essentiel dans le système du technicien néerlandais, Maxence Caqueret en est déjà à 32 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues (26 de Ligue 1, 6 en Ligue Europa). Prochain rendez-vous pour lui et l'OL : le choc face à Porto mercredi en huitième de finale aller de la Ligue Europa (18h45).