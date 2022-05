Lorient-OM: trois blessés de plus en attaque, Marseille face à une véritable hécatombe

L’OM s’est imposé sur la pelouse de Lorient, ce dimanche, lors de la 36e journée de Ligue 1 (0-3). Mais Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Gerson se sont blessés au Moustoir. Les trois joueurs offensifs rejoignent une infirmerie qui s’est remplie de manière inquiétante en quelques jours...

Comme des dominos. Les joueurs offensifs de l’OM tombent les uns après les autres au crépuscule de la saison. Entre la demi-finale retour de Conference League face au Feyenoord Rotterdam, jeudi au Vélodrome (0-0), et le déplacement à Lorient, ce dimanche en Ligue 1 (0-3), six d’entre eux ont rejoint l’infirmerie. Touché au mollet, Dimitri Payet ne rejouera pas d’ici la fin du mois. Arkadiusz Milik souffre de la cuisse et n’a pas pu se rendre en Bretagne. Alors qu’il était dans le groupe pour défier les Merlus, Amine Harit, en délicatesse avec son pied droit, a finalement déclaré forfait au dernier moment.

Titulaire dans l’antre des Merlus, Cédric Bakambu s’est lui blessé durant la rencontre. L’attaquant congolais a été remplacé par Bamba Dieng. L’international sénégalais a ouvert le score avant de se faire mal à son tour en servant Gerson… qui a lui aussi ressenti une douleur en marquant le but du 3-0! Le tout alors que Dujan Caleta-Car, victime d’un problème physique, a également cédé sa place en défense, en début de seconde période…

Saliba suspendu contre Strasbourg

En l’espace de quatre jours, l’OM a perdu quasiment toute sa ligne d’attaque. Seuls Cengiz Ünder et Luis Henrique sont en pleine possession de leurs moyens en cette fin de week-end. De quoi poser de sérieux soucis à Jorge Sampaoli, sachant que Konrad de la Fuente n’a plus joué depuis janvier. Le coach argentin va devoir piocher dans un groupe restreint pour les deux dernières journées de championnat. Avec un enjeu majeur: qualifier Marseille pour la prochaine Ligue des champions.

Les Phocéens sont actuellement 2es derrière le PSG, avec 3 points d’avance sur Monaco. Mais le calendrier leur réserve un finish périlleux avec un déplacement à Rennes, samedi prochain, et la réception de Strasbourg lors de l’ultime journée (21 mai). Un dernier rendez-vous auquel William Saliba ne participera pas. Le défenseur de 21 ans, prêté cette saison par Arsenal, sera suspendu contre le Racing après avoir été averti à Lorient.

Des jeunes lancés dans le grand bain?

Dans ce contexte, Sampaoli sera peut-être contraint de s’appuyer sur des jeunes du club. Au Moustoir, Salim Ben Seghir (19 ans), Aylan Benyahia-Tani (16 ans), Yakine Said M’Madi (18 ans) et Oussama Targhalline (19 ans) étaient sur le banc, même si aucun d’entre eux n’est entré en jeu.