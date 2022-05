Lorient-OM: une victoire large mais de nombreuses pertes pour les Marseillais

L'OM a repris la deuxième place de Ligue 1 en s'imposant à Lorient ce dimanche, au terme d'un match abouti (3-0). Mais alors qu'il était privé de Payet, Milik et Harit pour ce déplacement en Bretagne, il a aussi enregistré durant la rencontre les blessures de Bakambu, Caleta-Car, Dieng et Gerson. Le tout avant deux derniers matchs brûlants contre Rennes et Strasbourg...

L’OM a été sonné, l'OM est fatigué, mais l’OM n’est pas KO. Marqué par la lourde défaite contre Lyon dimanche dernier (3-0), par l’élimination en demi-finale de Ligue Europa Conférence jeudi après un triste nul contre le Feyenoord (0-0), et affaibli par une cascade de blessures dans le secteur offensif, le club phocéen a tout de même fait le travail à Lorient, ce dimanche après-midi et malgré les éléments contraires (3-0), pour reprendre la deuxième place de Ligue 1 à Monaco.

A deux journées de la fin, les Marseillais sont donc encore maîtres de leur destin pour aller chercher la qualification directe en Ligue des champions. Ils ne comptent que trois points d’avance sur l’ASM, certes, et six sur Rennes qui a joué un match en moins. Ils ont aussi un calendrier compliqué, avec un déplacement au Roazhon Park samedi prochain justement, et la réception de Strasbourg lors de la dernière journée. Mais ce dimanche, ils n’ont pas craqué.

Dieng doublement décisif

L’après-midi n’a pourtant pas très bien commencé pour les Olympiens. Alors que l’OM était déjà privé de Dimitri Payet (saison terminée) et d’Arkadiusz Milik (cuisse) pour le déplacement au Moustoir, il a aussi enregistré le forfait d’Amine Harit – touché au pied droit contre Rotterdam – au dernier moment. De quoi pousser Jorge Sampaoli à aligner un trio offensif composé de Cengiz Under, Gerson, et Cédric Bakambu en pointe. Sauf qu’après quelques minutes de jeu seulement, Bakambu… s’est à son tour blessé. Et après un gros quart d’heure de jeu, c’est donc Bamba Dieng qui a fait son entrée. Pour s’illustrer.

Si le gardien lorientais Matthieu Dreyer a d’abord dégoûté des Phocéens dominateurs (73% de possession en première période) en sortant deux grosses parades sur des têtes de Gerson (22e) et Dieng (26e), le Sénégalais a débloqué les compteurs avant la pause, en reprenant un bon centre d’Under au deuxième poteau (1-0, 39e). Un but libérateur.

Des blessures à la chaîne

Dès le retour des vestiaires, l'OM s'est mis à l'abri sur une réalisation de Mattéo Guendouzi (2-0, 48e), après un beau travail de Gerson à gauche et, cette fois, une petite faute de main de Dreyer sur sa frappe. La victoire était acquise, mais Marseille n'était pas au bout de ses (mauvaises) surprises.

Non seulement Sampaoli a dû remplacer Duje Caleta-Car à la 53e, mais sur le troisième but (3-0, 67e), l'OM a également perdu sur blessures le finisseur, Gerson, et... le passeur décisif, Bamba Dieng.

Vous ne vous y retrouvez plus? On résume: en l'espace de deux matchs et quatre jours, le staff médical olympien a vu débarquer à l'infirmerie Payet, Milik, Harit, Bakambu, Gerson, Dieng, et Caleta-Car, sept joueurs titulaires ou très utilisés dans la rotation. C'est beaucoup. Surtout avant d'affronter deux autres candidats à l'Europe.