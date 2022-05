Lorient-OM: ça donne quoi Marseille sans Payet cette saison?

Dans un sprint final de tous les dangers, où il va falloir cravacher pour garder la deuxième place de Ligue 1, l’OM va devoir se débrouiller sans Dimitri Payet. Blessé contre le Feyenoord en Europa Conference League, le maître à jouer de l’OM ne jouera plus de la saison. Outre un bilan statistique légèrement différent, le staff olympien a surtout tâtonné tactiquement en l'absence du Réunionnais.

C’est le coup de grâce, au terme d’une soirée européenne qui a viré au cauchemar. Ce jeudi soir, l’OM a perdu Payet sur blessure peu après la demi-heure de jeu contre le Feyenoord en demi-finale retour d’Europa Conference League. Touché au mollet, le maître à jouer marseillais ne rejouera pas d’ici la fin de saison.

Marseille aborde donc un sprint final de tous les dangers en Ligue 1 sans son leader technique. A trois journées de la fin, les Phocéens, deuxièmes du championnat, ne comptent que trois points d’avance sur Rennes et Monaco, alors qu’un duel au sommet se profile contre les Bretons le 14 mai prochain pour le compte de la 37e journée. Au moment d’aborder cette dernière ligne droite décisive, à l’issue de laquelle l’OM espère garder sa place de dauphin, directement qualificative pour la Ligue des champions, l’inquiétude grandit dans la Cité phocéenne.

En l’absence de Payet, les hommes de Jorge Sampaoli sont-ils vraiment à la peine? Cette saison, l’ancien Nantais a manqué six rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de trois victoires, un match nul et deux défaites, soit 50% de victoires, 16% de nuls et 33% de défaites. En 46 rencontres avec Payet sur le terrain (en tant que titulaire ou non), l’OM a comptabilisé 26 victoires, 11 nuls et 9 défaites, soit 56% de victoires, 23% de nuls et 19% de défaites. Des chiffres parlants mais à prendre néanmoins avec des pincettes, l’échantillon (six matchs sans, 46 avec) étant très différent.

L’OM cette saison

Avec Payet: 46 matchs, 56% de victoires, 23% de nuls, 19% de défaites

Sans Payet: 6 matchs, 50% de victoires, 16% de nuls, 33% de défaites

Au-delà du bilan statistique, c’est surtout dans le jeu que l’absence de Payet va se faire ressentir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli ne s’y est pas trompé: "Remplacer Payet, c'est presque impossible. Aucun autre joueur n'a ses caractéristiques de jeu. Personne. Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes. Gerson aussi, mais lui aussi est différent. Payet est un leader technique, qui porte notre jeu. Maintenant, malheureusement, il faut trouver une autre solution. Mais sans lui, c'est toute la structure travaillée pendant la saison qui est modifiée", s’est inquiété le coach olympien devant la presse.

Quel dispositif sans lui ?

Pour suppléer Payet et prendre les clefs du camion de l’attaque marseillaise, Harit et Gerson arrivent forcément tout en haut de la liste des prétendants. Au niveau du dispositif, un constat saute aux yeux à la lecture des différents systèmes utilisés en l’absence de Payet: Sampaoli a tâtonné. Entre un 4-4-2 avec Milik et Dieng en pointe contre Galatasaray en novembre, un 3-4-3 avec un trio Dieng-Ünder-Harit contre Monaco en septembre ou encore un 4-2-3-1 avec Lirola en ailier et Rongier dans un rôle de N°10 contre Lille en octobre, difficile de tirer des conclusions concernant les choix qui vont être faits par le staff marseillais pour suppléer le meneur de jeu français.

Pour les deux matchs disputés le plus récemment sans Payet, contre Brest en Ligue 1 le 13/03 puis face à Bâle en C4 quatre jours plus tard, une seule constante peut être observée: la titularisation d’Harit sur la ligne d’attaque. Dans tout l’effectif marseillais, le Marocain semble effectivement être l'élément qui présente le profil le plus proche du Réunionnais, notamment pour occuper ce rôle de faux N°9.

Seul bémol, l’ancien joueur de Schalke, en grande forme ces dernières semaines et complètement relancé par Sampaoli en cette fin de saison, a été touché jeudi soir. Pour l’heure, le coach marseillais a seulement parlé d’un "problème au pied droit", sans donner plus d’informations sur une éventuelle indisponibilité dimanche à Lorient (36e journée de Ligue 1, 17h05). Dans le contexte actuel, un forfait du Marocain représenterait un casse-tête en plus dont le staff olympien se passerait bien.