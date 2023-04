Lorient-OM: Veretout n'était pas au courant du drame de l'immeuble effondré à Marseille et adresse ses pensées aux victimes

Alors que l'OM se posait la question du port d'un brassard noir en hommage aux victimes des deux immeubles effondrés à Marseille, Jordan Veretout a appris la tragique nouvelle en zone mixte, interrogé par un journaliste après le match nul à Lorient (0-0) en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Moment de flottement en zone mixte. Le milieu de terrain de l'OM Jordan Veretout a visiblement découvert le drame ayant eu lieu dans sa ville de Marseille ce dimanche lors d'une discussion avec les journalistes à l'issue du match nul contre Lorient au Moustoir ce dimanche (0-0).

"Je ne suis pas au courant"

Interrogé sur le contexte émotionnel particulier de ce match pour l'OM après les immeubles effondrés à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, Jordan Veretout semble surpris par la question du journaliste. "Je ne suis pas au courant", répond le milieu de terrain alors que le journaliste lui explique la situation.

"Il y a deux immeubles qui se sont effondrés?", demande Veretout, à qui on répond: "Il y a deux immeubles effondrés et ils cherchent encore des survivants sous les décombres." "Courage à tout le monde, répond immédiatement le joueur de l'OM. Je viens de l'apprendre, c'est une triste nouvelle. On est de tout coeur avec les familles et j'espère qu'on pourra sauver des personnes. Courage à toutes les familles."

Huit personnes disparues

Avant la rencontre, l'OM s'était tout de même posé la question de porter un brassard noir en hommage aux victimes de l'effondrement de deux immeubles de la ville de Marseille dans la nuit de samedi à dimanche. S'il n'y a pour l'instant aucun mort recensé, huit personnes sont toujours portées disparues et plusieurs habitants sont blessés. Les recherches pour trouver des survivants dans les décombres se poursuivent ce dimanche soir, le maire de Marseille ayant expliqué que les secours seront mobilisés toute la nuit.