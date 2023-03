Reims-OM: Tudor, Veretout... les Marseillais complètement fans d'Alexis Sanchez

Auteur d’un doublé, Alexis Sanchez a offert une victoire très précieuse à l’OM dimanche à Reims (1-2) et suscite l’admiration de son entraîneur et de ses partenaires.

L’OM ne s’arrête plus loin du Vélodrome. Marseille a signé sa huitième victoire consécutive à l’extérieur, dimanche en s’imposant à Reims (1-2) grâce à un doublé d’Alexis Sanchez. Un coup franc magnifique d’abord puis un face à face victorieux à la réception d’un dégagement de son gardien Pau Lopez. En plus d’être décisif, le Chilien suscite l’admiration de son équipe pour sa hargne.

"Il a fait ce qu'un leader doit faire"

"Il a fait ce qu'un leader doit faire, même dans le vestiaire, a lancé son entraîneur Igor Tudor à l’issue de la rencontre. On est chanceux de l'avoir avec nous. Mais avant tout il faut féliciter l'équipe, parce comme je l'ai dit avant, Reims était la meilleure équipe de France. C'est vraiment une belle victoire."



Jordan Veretout a aussi loué l’apport de l’ancien joueur du Barça, Arsenal et l’Inter Milan. "C'est un très grand attaquant qui est toujours là, toujours présent, confie le milieu de terrain. Il a une très grande carrière, et encore ce soir il l'a démontré. Il encourage, même si je sais que parfois c'est difficile pour lui. Ce soir il nous met deux buts et on le remercie. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête là."

Alexis Sanchez, arrivé l’été dernier sur la Canebière, a parfaitement rebondi après sa grande déception en Coupe de France avec l’élimination face à Annecy (2-2, 7 t.a.b. 6) qu’il avait qualifié de "pire défaite" de sa carrière. Il avait sonné la révolte en conférence de presse quelques jours plus tard.

"Chaque joueur doit être à 200%, encore plus ici avec des supporters qui te poussent à tout donner, avait-il lancé. Je ne suis pas ici en vacances, pour prendre le soleil, je suis là pour une saison, je peux rester ou bien partir, mais je suis là pour gagner et rendre les gens heureux."

"J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions, avait-il ajouté. Je veux jouer dès le premier jour pour être champion et gagner des titres! Avec la récente élimination, je suis encore plus énervé que n’importe quel fan. Il faut avoir ce mental de champion. Et l’échec de mercredi, je ne vais pas l’oublier même après une, deux ou trois victoires. Je l’ai en travers de la gorge et je suis plus 'chaud' que tout le monde réuni. Toute ma carrière j’ai gagné, donc ça dépend de l’ambition qu’on aura, à quelle place on va terminer pour accrocher la Ligue des champions. Mon avenir dépend de tout cela."