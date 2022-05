Lorient: Pélissier, le mercato, le budget... Le bilan de la saison

Au terme d'une saison difficile à vivre pour le club, le FC Lorient a sauvé sa tête en Ligue 1 en terminant à la 16e place. Alors que l'entraîneur Christophe Pélissier a été conforté dans ses fonctions pour la saison prochaine par son Président Loïc Féry, RMC Sport fait le point sur la fin de saison des Merlus.

· Quel bilan sportif? Le maintien et c'est tout

Promu il y a seulement deux ans en Ligue 1, Lorient pourrait se contenter largement de ce maintien. C'était l'objectif principal. Les Merlus se sont même sauvés dès la 37e journée alors qu'ils avaient dû attendre le 38e et dernier match la saison dernière pour finir là aussi à la 16e place. Mais avec seulement 36 pts récoltés (contre 42 il y a un an), la saison des Lorientais a parfois ressemblé à un chemin de croix.

Après des premiers matchs réussis, peut-être en trompe l'œil (victoire au Moustoir face à Monaco, Lille et Nice), Lorient a notamment connu une terrible série de matchs sans succès avec 15 matchs (dont 7 défaites) de suite au cœur de l'automne, soit plus de quatre mois sans gagner. 19e au classement à la trêve, avec un jeu restrictif, Christophe Pélissier semblait sur la sellette. Mais son président Loïc Féry lui a apporté son soutien public et l'a maintenu dans ses fonctions. À partir de février, les Merlus se sont repris sans briller, bien aidés par la course de lenteur à l'arrière. Le bilan global de la saison est décevant pour le 12e budget de Ligue 1 (50 millions d'euros).

· Quels changements à venir? Pélissier maintenu dans ses fonctions

Dès le maintien acquis, Christophe Pélissier a fait passer des messages concernant son avenir. Au club depuis 2019 avec un contrat longue durée de 5 ans, le technicien se disait totalement motivé pour rempiler mais laissant entendre qu'il n'était pas le seul décisionnaire, preuve que la question de son maintien se posait. Durant la saison, des désaccords sont apparus avec la direction sportive avant de s'aplanir au mercato d'hiver avec plusieurs recrues venues renforcer l'effectif. Lundi soir, Christophe Pelissier avait rendez-vous avec son Président Loïc Féry, lequel avait rencontré les joueurs en préambule pour prendre le pouls du soutien des uns et des autres envers leur coach. Loïc Féry a dans la foulée conforté à nouveau sans équivoque Christophe Pelissier dans ses fonctions. Dans une saison prochaine à quatre descentes, changer d'entraîneur a sans doute été vu comme un gros risque en plus d'un coût financier estimé à 3,5 millions d'euros.

· Quel mercato? Moffi, Le Fée ou Lauriente sur le départ?

Le mercato devrait être animé dans le Morbihan avec un effectif à remodeler et surtout à améliorer. Tout le monde au club semble conscient que se maintenir encore avec un tel niveau de jeu sera compliqué. Du côté des départs, les anciens comme Jérémy Morel (38 ans), en fin de contrat, ne sera pas conservé, alors que Fabien Lemoine (35 ans), lui aussi en fin de contrat, aimerait rempiler et attend la position du club le concernant. Le latéral Houboulang Mendes (24 ans), en fin de contrat également, n'a pas trouvé d'accord pour prolonger et devrait s'en aller. Lorient va recevoir des offres pour plusieurs de ses valeurs marchandes comme Terem Moffi, Armand Lauriente ou Enzo Le Fée. Une belle vente est nécessaire aux finances du club et avec l'arrivée de l'attaquant malien Ibrahima Koné au mercato d'hiver, le club a déjà anticipé un départ en attaque.

Les Merlus vont aussi se mettre à nouveau à la recherche d'un gardien comme lors du mercato d'hiver où ils avaient sondé Steve Mandanda et le gardien de Dortmund Roman Bürki. Paul Nardi, relégué sur le banc, devrait partir à un an de la fin de son contrat et Matthieu Dreyer qui l'avait suppléé dans les buts retourner numéro 2. Le nom de Benoit Costil libre revient depuis des mois lui qui a des attaches dans le département et se verrait bien finir sa carrière là-bas.

· Quel budget?

Comme la plupart des clubs du milieu et du bas de tableau, les finances de Lorient sont encore plombées par les crises des deux dernières saisons (Covid et Mediapro). Les moyens financiers ne sont pas élevés mais ils existent. Les non-renouvellements de certains gros salaires comme Jérémy Morel voire Fabien Lemoine peuvent aider, tout comme un bon transfert d'un joueur à forte valeur marchande. Le budget de 50 millions d'euros devrait être au minimum maintenu. Pour se dégager des finances, Lorient aura aussi encore à gérer le cas Adrian Grbic. L'Autrichien, plus gros transfert et plus gros salaire du club, recruté en 2020 à Clermont ne s'est jamais intégré au projet de jeu de Pelissier (il était prêté au Vitesse Arnhem pour 6 mois en janvier). Il est encore sous contrat jusqu'en 2025.