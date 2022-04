PSG-Lorient: "Mbappé est actuellement le meilleur joueur au monde", juge Pélissier

Le PSG s’est imposé face à Lorient, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Une fois de plus, la lumière est venue des pieds de Kylian Mbappé, auteur de deux buts et trois passes décisives pour Neymar et Lionel Messi. A l’issue de la rencontre, Christophe Pélissier n’a pu que constater les dégâts face à "l’actuel meilleur joueur au monde".

Une nouvelle performance qui force le respect. Auteur d'un doublé et trois passes décisives lors de la démonstration du PSG face à Lorient dimanche (5-1), Kylian Mbappé a été intraitable, dans la lignée de ses récentes performances en club et en sélection. Une domination qui ne surprend plus grand monde, y compris Christophe Pélissier, admiratif envers le numéro 7 parisien.

"Il sait tout faire"

"Je crois que quand on a à faire à un joueur comme ça, c'est très difficile. Il l'avait montré cette semaine en équipe de France. On fait une erreur et contre ce genre d'équipe, ça ne pardonne pas. A la fin, on s'ouvre complètement alors que pour le goal average, cela peut être important pour nous aussi. C'est pour cela que c'est une mauvaise soirée. Il y a peu de monde qui voit des joueurs aussi forts. A l'heure actuelle, c'est tout simplement le meilleur joueur au monde, je le dis depuis longtemps. Ce soir, on s'en est aperçu encore plus. Il sait tout faire, c'est une chance de l'avoir à Paris. C'est une chance de l'avoir en équipe de France. Quand on est adversaire, on n'est surtout pas content qu'il soit là", a glissé dans un sourire le coach lorientais.

Interrogé sur la question en zone mixte, Kylian Mbappé a préféré rester humble. "Le meilleur joueur ? J'ai toujours voulu l'être. Maintenant, dire que je le suis, c'est un peu présomptueux, même si peut-être je le suis, peut-être je ne le suis pas. Mais c'est aux gens de le dire. Quand tu es le meilleur, tu n'as pas besoin de le dire. Donc j'essaie de montrer sur le terrain ce que je sais faire. Et après, si les gens pensent que je suis le meilleur, tant mieux. Sinon, tant pis, il n'y a pas mort d'homme."