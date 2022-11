Lorient – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le Moustoir accueille les tenants du titre, pour la quatorzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Le PSG se déplace pour confirmer sa place de leader et se diriger vers un nouveau titre de champion. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lorient – PSG !

Les hommes de Christophe Galtier sont premiers avec 35 points et 11 victoires. Le PSG est la seule équipe de Ligue 1 à n’avoir perdu aucun match.

Offre Prime Video Craquez pour l'offre Regardez Lorient - PSG grâce à l'offre Prime Video (prix réduit) J'en profite

À l’heure actuelle, les Parisiens font un sans faute, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Ce dimanche, ils affrontent les Merlus, quatrièmes avec 27 points. Lorient, jusque là sur le podium, a perdu une place à la suite de la défaite contre Nice (1-2). Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lorient – PSG !

Regardez le match Lorient – PSG ce week-end !

Ce dimanche 6 novembre à 13 heures, vous pouvez suivre le match Lorient – PSG en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Chaque semaine, vous retrouvez 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement saison Le Pass Ligue 1, au prix de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Mais attention, cette promotion s’arrête le 22 novembre ! Vous n’êtes pas encore convaincu ? Essayez l’offre d’abonnement mensuel au prix de 12, 99 euros par mois, avec 7 jours d’essai gratuit. Par ailleurs, les consultants Prime Video animent pour vous des émissions d’avant et après match. Ainsi, vous plongez au cœur de la compétition, des statistiques et des enjeux de la rencontre. D’autre part, vous pouvez activer l’option “Stadium FX” qui diffuse chez vous l’ambiance des tribunes. Vous avez manqué une action ? Marina Lorenzo retrace les temps forts de la journée de championnat, le dimanche soir à 19 heures.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.