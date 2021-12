Lorient-PSG: Pochettino regrette les "erreurs", mais se "satisfait" du classement

Mauricio Pochettino a reconnu les difficultés du Paris Saint-Germain, qui a concédé le nul à Lorient (1-1), ce mercredi. Mais il a quand même mis en avant les résultats de son équipe, championne d'automne.

Accroché à Lorient (1-1) et uniquement sauvé par un but dans le temps additionnel de Mauro Icardi, ce mercredi, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment fini 2021 de la meilleure des façons. Le club de la capitale a été sacrément bousculé par les Merlus, qui ont tiré 17 fois au but, et a perdu Sergio Ramos, expulsé à la 85e après être entré à la mi-temps. Malgré cela, Mauricio Pochettino, l’entraineur, a quand même voulu retenir "les résultats" positifs de ce début de saison, même si le visage affiché sur ce match ne l’a pas forcément satisfait.

"Nous avons bien démarré en première période avec l'occasion de Mauro [Icardi], mais dans la construction du jeu, dans nos positions sur le terrain, nous avons commis beaucoup d'erreurs, a regretté Pochettino en conférence de presse. Après nos pertes de balle, Lorient a bien joué en transition et cela nous a fait mal. En deuxième période, la possession était clairement pour nous. Sergio Ramos est entré parce qu'on voulait construire l'attaque de manière différente, avec trois défenseurs centraux. Cette période a été bonne, nous nous sommes procuré beaucoup d'occasions."

"On peut faire encore mieux"

"On est encore en lice dans tous les tableaux", a poursuivi l’Argentin. Le PSG est en effet toujours en course en Ligue des champions, avant son huitième contre le Real Madrid, et s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en battant Feignies-Aulnoye (3-0) ce week-end. "On est donc satisfaits des résultats et les performances sont conformes à ce que l'on attendait, mais on peut encore faire mieux. Les premiers mois ont été très denses avec beaucoup de voyages et des éléments qui nous ont empêché de mettre tout ce qu’on voulait en place."

Au micro de Prime Video, Marquinhos a de son côté estimé que le PSG avait dominé son sujet sur la rencontre, malgré le résultat décevait. "L’égalisation, ce n’est pas un miracle, on a travaillé, on a essayé, a assuré le Brésilien. On a eu le ballon, c’est ce que le match demandait. Ils ont attendu derrière qu'on fasse des erreurs pour contrer." Malgré ce nul à Lorient, Paris va quand même passer la trêve en tant que leader de Ligue 1, avec un matelas très confortable de 13 points sur son dauphin, Nice.