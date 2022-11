Lorient-PSG: Galtier a vu de la "retenue" chez certains joueurs avant la Coupe du monde

Longtemps accrochés par Lorient avant de s'en sortir en fin de match (2-1) ce dimanche, les Parisiens ont affiché "une certaine retenue" selon Christophe Galtier. Pour l'entraîneur parisien, ses internationaux, du moins certains d'entre eux, pensent forcément au Mondial.

Un but, une passe décisive. Presque la routine pour lui. Dans la lignée de ses dernières performances, Neymar a porté le PSG ce dimanche contre Lorient (2-1), à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. C’est lui qui a ouvert le score en profitant d’une erreur du portier suisse Yvon Mvogo - malheureusement blessé sur le coup. C’est aussi lui qui a trouvé la tête de Danilo sur corner pour permettre aux Parisiens de reprendre les devants en fin de match. En championnat, le bilan du génie brésilien est désormais de onze buts et neuf passes décisives.

"J’ai vu une certaine retenue"

"Depuis le début de la saison, Ney joue pour l’équipe, c’est peut-être en ce moment le meilleur Neymar qu’on ait vu au PSG. Il se prépare bien, il est déterminé, motivé", s’est réjoui Christophe Galtier après la rencontre au micro d’Amazon Prime Vidéo. Si Neymar s’est montré irréprochable, plusieurs de ses coéquipiers ont souffert. Bougés sur certaines séquences par des Lorientais toujours aussi mordants, les champions de France étaient loin de leur meilleur niveau.

Galtier a lui-même avancé une explication : "La question de la Coupe du monde n’a pas eu d’influence sur la prestation de Neymar, mais elle a pu en avoir sur d’autres, certains qui sont revenus de blessure récemment et qui ont été en dedans. Automatiquement, la Coupe du monde est dans la tête des joueurs. C’est dur à gérer pour eux. Il y a toujours une information qui peut les faire douter." A l’approche de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), des internationaux ont sans doute déjà la tête au Qatar. Avec la crainte, forcément, de se blesser.

"Vous avez la sensation de jouer à 100%, mais aujourd’hui j’ai vu une certaine retenue, liée à la fatigue, plus l’annonce des sélections dans quelques jours, a reconnu Galtier Dans ce contexte il y a un effort qu’on fait un peu moins, on est un peu craintifs sur des duels. Voilà… Mais la fatigue a aussi fait qu’en deuxième mi-temps c’était difficile." Paris n'a plus qu'un rendez-vous avant le Mondial : la réception du promu auxerrois dimanche prochain (13h).