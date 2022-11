Juventus-PSG: "C’est quoi la règle ?", quand Galtier découvre que Paris perd la première place de son groupe

Avec des images inédites, le film RMC Sport "Détails" revient sur la victoire 2-1 du PSG sur la pelouse de la Juventus mercredi en Ligue des champions. L'occasion de comprendre comment Marco Verratti a appris à Christophe Galtier que Paris était en train de perdre la première place du groupe.

Il a fallu remonter au septième critère. Pour départager le PSG et le Benfica Lisbonne mercredi en Ligue des champions, un point de règlement jamais utilisé auparavant par l’UEFA a dû être pris en compte. Longtemps, les Parisiens ont pourtant cru terminer en tête de leur poule grâce à leur victoire sur la pelouse de la Juve (2-1). Mais elle est finalement revenue à Benfica, qui n’a fait qu’une bouchée du Maccabi Haïfa (6-1).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Malgré une égalité parfaite (nombre de points, buts marqués et encaissés…), le club portugais a fait la différence parce qu’il a… marqué plus de buts à l’extérieur. Un scénario improbable qui a offert une séquence assez étonnante du côté du Turin.

On joue les toutes dernières minutes du match entre la Juve et le PSG lorsque le staff parisien apprend que Benfica vient de coller six buts au Maccabi et que la première place de la poule est en très grand danger.

Verratti apprend la nouvelle à Galtier

Comme le montrent les images inédites du film RMC Sport de la rencontre, "Détails", Marco Verratti est l’un des premiers à comprendre ce qui est en train de se passer. Même s’il est déjà trop tard. Depuis le box réservé aux remplaçants, l’Italien, sorti à la 88e minute, interpelle alors Christophe Galtier. L’Italien lui apprend visiblement la mauvaise nouvelle. Paris doit marquer, et vite. "Quoi ?! Comment ça ?", lui répond le coach parisien, qui semble alors partagé entre stupéfaction et incompréhension.

L'incompréhension de Christophe Galtier © RMC Sport

L'incompréhension de Christophe Galtier © RMC Sport

Allegri © RMC Sport

A fond dans son rôle de leader, et inquiet, Verratti s'adresse aussi à Mbappé : "Kylian ! Pousse !" Galtier, lui, se tourne vers ses adjoints : "C’est quoi ? C’est quoi la règle ?" Découvre-t-il ce point de règlement ? "Le but à l’extérieur ?!", demande-t-il à son staff, avant de se précipiter au bord du terrain pour encourager ses joueurs à tout donner dans ces ultimes secondes. Dans le même temps, Massimiliano Allegri est-il au courant ? Scène étonnante, l’entraîneur turinois semble regarder l’écran géant qui affiche le score. Il affiche un large sourire et plaisante même avec un de ses adjoints.

Au coup de sifflet final, l'attitude d'Allegri, détendu malgré le parcours raté de la Juve dans cette Ligue des champions, contraste avec la frustration parisienne. Deuxième de son groupe, le club de la capitale sait qu'il pourrait tomber sur un gros morceau en huitièmes de finale.