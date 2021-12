Lorient-PSG, les compos: Messi et Navas titulaires, Ramos sur le banc

Pour le dernier match de l'année 2021, Mauricio Pochettino doit se passer de Mbappé (suspendu) et Neymar (blessé). Le technicien argentin a décidé d'aligner Mauro Icardi en pointe, et de se passer de Sergio Ramos, sur le banc.

Pour son déplacement à Lorient, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a décidé de de se passer de Sergio Ramos face au 19e de Ligue 1. C'est le duo Marquinhos-Kimpembé qui sera positionné juste devant Keylor Navas, préféré à Gianluigi Donnarumma. Au milieu de terrain, le trio Wijnaldum-Herrera-Gueye est aligné en l'absence de Marco Verratti, suspendu, tandis que Mauro Icardi enchaîne une deuxième titularisation consécutive après la rencontre face à Feignies-Aulnoye en Coupe de France. L'Argentin sera entouré de ses deux compatriotes Lionel Messi et Angel Di Maria, alors que Kylian Mbappé est lui aussi suspendu et que Dina Ebimbé et Kehrer ont été testés positifs au Covid.

La compo du PSG :

Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye, Wijnaldum - Messi, Icardi, Di Maria.

Le banc du PSG :

Donnarumma, Ramos, Bitshiabu, Diallo, Danilo, Yansané, Simons, Michut, Bitumalaza.

Un binôme Laurienté-Moffi à Lorient

Du côté des Lorientais, Christophe Pélissier a opté pour un 4-4-2 à plat avec les titularisations d'Armand Laurienté et Terem Moffi en attaque, Le Fée et Ouattara sur les ailes et un binôme Abergel-Monconduit à la récupération. Actuellement avant-dernier du classement, Lorient est à égalité de points avec le FC Metz, 18e et barragiste, et compte un point de retard sur Troyes, 17e.

La compo de Lorient :

Nardi - Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Ouattara, Abergel, Monconduit, Le Fée - Moffi, Laurienté.

Le banc de Lorient :

Dreyer, Hergault, Pétrot, Silva, Boisgard, Le Bris, Grbic, Mouazan, Soumano.