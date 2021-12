Flambée des cas de Covid-19 en Ligue 1, le casse-tête grandit

La hausse des contaminations au Covid-19 en France n’épargne pas la Ligue 1. Quatre clubs ont détecté des cas positifs dans leur effectif avant la 19e journée de championnat ce mercredi (21 heures). Peut-être un début...

En cette fin d’année, les contaminations au Covid-19 ne cessent d’augmenter en France et en Europe, et le variant Omicron se propage. La Ligue 1 n’est - logiquement - pas épargnée. Le PSG, Angers, Reims et Bordeaux ont recensé des cas positifs dans leur rang alors que la 19e journée de Ligue se joue ce mercredi soir (21 heures).

Deux absents supplémentaires au PSG

Côté parisien, la liste des joueurs forfait ou absents pour affronter Lorient pour le dernier match de l’année était déjà longue. Marco Verratti et Kylian Mbappé sont notamment suspendus. Mais Mauricio Pochettino va également devoir se passer de Thilo Kehrer et Eric-Junior Dina Ebimbe, tous les deux été testés positifs au Covid mercredi matin. Leandro Paredes a lui été placé à l’isolement mardi par précaution et ne fera pas non plus le déplacement en Bretagne.

Départ retardé pour Angers

Angers, qui se déplace à Montpellier, a annoncé ce mercredi que "les tests réalisés ont révélé des cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif du SCO", sans toutefois dévoiler le nombre de joueurs malades. Les Angevins devaient effectuer en début d’après-midi de nouveaux tests auprès des joueurs considérés comme cas contacts, avant de prendre la direction de l’Hérault. Leur départ à Montpellier a ainsi été différé.

Quatre joueurs touchés à Reims

A Reims, six cas de Covid ont été détectés. "Quatre joueurs ainsi que les deux membres du staff" sont touchés, a indiqué le club dans un communiqué envoyé peu avant 14 heures. Dans l'après-midi, le match contre Marseille n'était pas remise en cause.

Neuf cas aux Girondins

La tenue de la rencontre Bordeaux et Lille semblait mardi soir très incertaine. Les Girondins avaient alors recensé neuf joueurs positifs au Covid-19: Oudin, Gregersen, Kwateng, Lacoux, Mexer, Sissokho, Mara, Poussin et Bakwa.

De nouveaux tests ont été effectués mercredi matin et aucun nouveau cas positif n’a cette fois été détecté. Car si deux joueurs avaient été testés positifs mercredi dans les rangs bordelais, les Girondins auraient pu, en vertu du protocole mis en place par la LFP, demander le report du match. Le dispositif de la Ligue exige d’un club qu’il dispose de 20 joueurs aptes, dont un gardien, sur la liste des 30 joueurs enregistrés auprès de la LFP.