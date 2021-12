Ligue 1: à quelle heure et sur quelles chaînes regarder Lorient-PSG et les matchs de la 19e journée

La Ligue 1 ferme ses portes en 2021 ce mercredi à l’occasion de la 19e journée, la dernière de la phase aller. Un multiplex de dix matchs en guise de cadeau de Noël qui débutera à 21h.

La Ligue des talents s’offre un dernier tour avant les vacances. La 19e journée de Ligue 1, la dernière de la phase aller, est programmée ce mercredi lors d’un savoureux multiplex. Les dix rencontres débuteront en même temps, à 21h. Huit d’entre d’elles seront diffusées sur Amazon Prime Vidéo: Bordeaux-Lille, Clermont-Strasbourg, OL-Metz, Marseille-Reims, Montpellier-Angers, Nice-Lens, Saint-Etienne-Nantes et Troyes-Brest. Des rencontres à suivre en intégralité ou par le biais d’un multiplex.

Les deux autres matchs seront sur les chaînes du groupe Canal: Lorient-PSG sur Canal+ Décalé et Monaco-Rennes sur Canal+ Sport. Tous les matchs seront également à suivre sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Si le PSG est sacré champion d’automne depuis plusieurs semaines, cette journée sera animée par la course à la deuxième place, actuellement détenue par l’OM (2e avec 32 points), qui recevra Reims. Les deux poursuivants de Marseille, Rennes (3e avec 31 points) et Nice (4e avec 30 points) affronteront d’autres prétendants au podium lors de deux affiches alléchantes: Monaco-Rennes et Nice-Lens.

En bas de tableau, Pascal Dupraz va vivre son premier match de Ligue 1 sur le banc de Saint-Etienne où il a été nommé en remplacement de Claude Puel. L’entraîneur a débuté son aventure par un succès en Coupe de France le week-end dernier sur le terrain de Lyon-La Duchère (0-1). Les Verts, derniers de Ligue 1, reçoivent Nantes et viseront une troisième victoire cette saison, la deuxième à domicile après celle contre Clermont (3-2) décroché à huis clos le 7 novembre dernier. Saint-Etienne compte quatre points de retard sur Troyes, premier non relégable.

Après cette soirée, les joueurs du championnat de France seront en vacances pour un peu plus d’une semaine avant la reprise dès les 1er-2-3 et 4 janvier pour les 16es de finale de la Coupe de France.

La programmation de la 19e journée de Ligue 1

Mercredi 22 décembre 2021

21h: Bordeaux-Lille, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Clermont-Strasbourg, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Lyon-Metz, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Marseille-Reims, Amazon Prime Vidéo Sport

21h, Montpellier-Angers, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Nice-Lens, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Saint-Etienne-Nantes, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Troyes-Brest, Amazon Prime Vidéo Sport

21h: Lorient-PSG, Canal+ Décalé

21h: Monaco-Rennes, Canal+ Sport