Lorient-PSG: porté par un grand Neymar, Paris se sort du piège breton

Buteur puis passeur décisif, Neymar a été le grand artisan de la victoire du PSG ce dimanche à Lorient (2-1), lors de la 14e journée de Ligue 1. Paris reprend le large en tête du classement.

Une défaite 3-2 en janvier 2021, un partage des points (1-1) en décembre... Se déplacer au Moustoir était devenu compliqué pour les Parisiens ces derniers mois. Et tout était réuni pour avoir un nouveau match piège ce dimanche. Longtemps accrochés, ils ont souffert pour venir à bout de Lorient (2-1) à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1.

A l’approche de la Coupe du monde, certains internationaux peuvent être tentés de se gérer, d’en faire un peu moins que d’habitude pour ne pas risquer une blessure. Pas Neymar. Absent contre la Juve cette semaine pour cause de suspension, le Brésilien avait visiblement des fourmis dans les jambes. Tout de suite dans le ton, il a confirmé au Moustoir qu’il était actuellement la plaque tournante de son équipe.

Le calvaire de Mvogo

C’est de lui que vient le danger. A tout moment et dans n’importe quelle zone. Par ses décrochages judicieux, sa capacité à bien orienter la première touche en se glissant entre les lignes, et sa faculté à profiter du un contre un pour attaquer la profondeur, le numéro 10 parisien a fait souffrir les Merlus. C’est lui qui a trouvé la faille dès la 9e minute sur un excellent pressing. A l’affût pour contrer un renvoi du malheureux Yvon Mvogo, il a été retrouvé par Hugo Ekitike, avant de finir face au but plein de sang-froid.

Une action sur laquelle s’est en plus blessé le portier suisse, contraint d’être remplacé par Vito Mannone. Ce but gag aurait pu plomber les locaux. Il n’en a rien été. Equipe surprise de ce début de saison, Lorient est resté fidèle à ses principes de jeu en cherchant le plus possible à se positionner haut pour gêner les relances. Mais il a d’abord manqué un brin de justesse à Julien Ponceau (39e) ou Terem Moffi (45e) pour surprendre Gianluigi Donnarumma. Une simple question de réglages.

Neymar en feu, Mbappé pas inspiré

Dès le retour des vestiaires, les Lorientais ont continué à jouer sans complexe, et c’est assez logiquement que Moffi est venu égaliser d’une frappe sèche, à la conclusion d’un sublime mouvement collectif (53e). Cinq minutes plus tard, l’international nigérian a bien cru réussir le doublé, mais la barre est venue repousser sa tentative (58e). Un gros coup de chaud pour des Parisiens dominateurs mais trop imprécis, à la construction comme dans les 30 derniers mètres.

Décevant, Mbappé a connu un déchet important. Il semblait ressentir une petite pointe à une cuisse à sa sortie en fin de match. Ekitike, malgré de bonnes intentions, n’a pas suffisamment pesé sur la défense lorientaise. Seul Neymar est resté au même niveau tout au long de la rencontre. C’est lui qui est venu sur corner déposer le ballon sur la tête du soldat Danilo (82e) pour le 2-1. Terriblement frustrant pour Lorient, désormais sur une série de quatre matchs sans victoire (dont deux défaites). Paris en profite de son côté pour reprendre cinq points d'avance sur Lens en tête de la Ligue 1. Prochain rendez-vous : la réception d'Auxerre dans une semaine pour la toute dernière journée avant le Mondial. Lorient ira à Strasbourg.