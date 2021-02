Losc: comment Galtier a géré l’après-défaite contre l’Ajax

Christophe Galtier a rapidement évacué la défaite de jeudi en Ligue Europa contre l’Ajax (1-2) afin de préparer au mieux son déplacement à Lorient ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1.

Lille a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras ce jeudi en 16e de finale aller de Ligue Europa. Devant au score à quelques minutes du terme, les Dogues se sont fait renverser par l’Ajax (1-2) et se retrouvent contraints à l’exploit avant le match retour jeudi prochain aux Pays-Bas. Après un gros coup de gueule contre le relâchement de son équipe, Christophe Galtier a choisi de tourner la page pour ne pas enfoncer son effectif.

"A chaud les choses peuvent être mal interprétées, a expliqué le coach nordiste ce samedi en conférence de presse. J’ai vu mon groupe très marqué vendredi matin."

Galtier: "Je vois le groupe marqué"

Plutôt que d’en remettre une couche et de faire trembler les murs du domaine de Luchin, Christophe Galtier a tenté de trouver les mots pour rebondir immédiatement en Ligue 1. Dépassé par l’OL en tête du championnat, le Losc affronte Lorient ce dimanche et sera leader en cas de victoire face aux Merlus. Gagner, voilà la priorité du technicien.

"A partir du moment où je vois le groupe marqué, c’est qu’il est conscient et qu’il avait l’envie de faire quelque chose. Ce que l’on n’a pas réussi à faire, a encore analysé l’entraîneur lillois face aux journalistes. Dans ce sens-là, j’ai préféré occulté le classique débriefing d’après-match pour être vraiment dans le briefing de notre match contre Lorient."

Galtier se méfie de Lorient

Tenu en échec par Brest le week-end dernier, le Losc voudra éviter de signer une nouvelle contre-performance au Moustoir. La belle forme des Bretons ces derniers temps (trois victoires et deux nuls) devrait donner lieu à un beau spectacle, bien lion du large succès lillois (4-0) du début de saison.

"Il y a avait le Lorient du début de saison, un promu avec un plan de jeu identifié, et avec encore besoin d’un peu d’apprentissage en Ligue 1. Le Lorient d’aujourd’hui ce n’est plus le même, s’est encore méfié Christophe Galtier. […] On a un Lorient qui a pris le rythme de la Ligue 1."

Favori de ce match, Lille joue gros en Bretagne. Avec un troisième match consécutif sans victoire, Christophe Galtier pourrait bien être à nouveau amené à donner la voix pour faire réagir ses troupes avant le 16e de finale retour à Amsterdam.

