Losc: "On ne peut pas résumer notre saison aux performances de Maignan", s'agace Galtier

Galtier sur son image d'entraîneur

"Ce n'est pas lié à mon passé. On a marqué 52 ou 53 buts en championnat. On a une organisation bien huilée. Quand on ne la respecte pas, on a été mis en difficulté. Mais on essaie toujours de jouer avec des principes offensifs. Parfois, il y a des périodes où ça coince. J'en parle avec mes joueurs. On travaille ça à l'entraînement. Je ne suis pas agacé sur le fait qu'on puisse me taxer d'entraîneur défensif. J'impose une certaine rigueur tactique mais je suis aussi concentré sur l'aspect offensif."