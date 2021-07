LOSC: Galtier revient sur les tensions avec Létang, "c'est une déception"

Dans un entretien à l'Equipe ce mardi, Christophe Galtier est revenu avec franchise sur son départ du LOSC. Celui qui a été sacré champion de France la saison dernière n'a pas caché sa "déception" vis-à-vis de son ancien président Olivier Létang, qui a mis beaucoup de temps avant de le libérer de sa dernière année de contrat, en vue d'une signature à l'OGC Nice.

Le feuilleton a été long mais le dénouement a bien été celui espéré par Christophe Galtier. Au lendemain du titre obtenu en Ligue 1 avec le LOSC, le technicien français avait annoncé publiquement sa volonté de quitter le club Lille, alors qu'il disposait encore d'une année de contrat.

"Le dirigeant en a fait abstraction"

Longtemps annoncé du côté de l'OGC Nice, Christophe Galtier a mis du temps avant d'être libéré par son club pour rejoindre la Côte d'Azur. La faute en partie à Olivier Létang, président du LOSC, qui a fait durer les négociations pour permettre à Christophe Galtier de s'en aller.

"C'est une déception. C'était clair depuis un moment, et je pensais que le dirigeant avait intégré ma position dès lors que je lui en avais fait part depuis un certain temps, a confié ce mardi Galtier dans un entretien à l'Equipe. Mais le dirigeant en a fait abstraction, en pensant que le titre et la Ligue des champions allaient me faire changer d'avis. Ce n'était pas le cas et je l'avais précisé bien en amont."

Ce dirigeant en question cité par Christophe Galtier sans le nommer, il s'agit donc bel et bien de son ancien président Olivier Létang, qui s'est longtemps montré longtemps inflexible vis-à-vis d'un entraîneur sous contrat jusqu'en 2022. "Je ne l'ai jamais occulté. Mais j'avais la faiblesse de penser qu'avec mon parcours et l'héritage que j'avais laissé, on aurait pu me laisser partir dans d'autres conditions, a encore commenté Christophe Galtier. On essaye d'être le plus honnête possible, le plus transparent possible, et je l'ai été."

Si Christophe Galtier se dit "très content" pour son ancien président Gérard Lopez, désormais à la tête des Girondins de Bordeaux, l'ancien entraîneur lillois n'avait pas tissé le même lien avec Olivier Létang. "Aimer une personne, ce n'est pas le dire. C'est le prouver. (Il réfléchit longuement) Je peux intégrer que mon interview (il a annoncé dans L'Equipe du 26 mai sa volonté de partir) n'ait pas été faite dans le bon timing. Mais tout ce que j'ai dit ce jour-là, mes dirigeants le savaient", a assuré Galtier, déçu par la fin de son aventure extra-sportive avec le LOSC. Pour le remplacer, Olivier Létang a finalement nommé Jocelyn Gourvennec, qui a affiché son ambition de "travailler dans la continuité" de Christophe Galtier.