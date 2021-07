Lille: la pique de Létang à Lopez sur la situation du Losc

Olivier Létang, le président de Lille, a un peu réglé ses comptes avec son prédécesseur Gérard Lopez, ce mercredi en marge de la présentation du nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvennec.

Olivier Létang, président de Lille, n’a pas seulement vanté les mérites de son nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvennec, ce mercredi lors de la présentation de ce dernier. Il a aussi évoqué quelques sujets annexes, comme les menaces de mise en demeure de Gérard Lopez, son prédécesseur à la tête du Losc, invité à partir en décembre 2020 au moment de la vente du club à Merlyn Partners SCSp.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Fin juin, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois s’est fendu d’un courrier de mise en demeure dans lequel il reprochait à Létang et la direction d’être à l’origine des fuites concernant sa gestion du Losc.

Létang dément avoir été mis en demeure par Lopez

Ce mercredi, Létang a assuré ne pas avoir "été mis en demeure par Gérard Lopez". "Je suis très tranquille, a-t-il ajouté. Par rapport à la situation économique, j'ai dit que le club allait être en état de cessation de paiement en janvier. J'avais dit aussi qu'on ne vendrait pas de joueurs au mois de janvier pour avoir une équipe compétitive. Sans ça, on n'aurait pas été champions de France. On a eu un avis favorable de la DNCG. On leur dit ce qu'on fait."

La gestion et les dettes de l’ancienne direction avaient poussé le fonds d’investissement américain Elliott Management à évincer Gérard Lopez en décembre dernier. Incapable d’honorer la dette empruntée au fonds Elliot, il avait dû céder le contrôle du club nordiste, racheté par Melvyn Partners l’hiver dernier. Quelques mois plus tard, le Losc avait été sacré champion de France. Mais Létang assure avoir hérité d’un gros chantier.

Létang ironise sur la situation de Lopez à Bordeaux

"On vit une période difficile, a-t-il ajouté ce mercredi. Les clubs français ont perdu des capitaux propres. Le Covid est passé par là, comme les droits TV. On a de la visibilité mais ce n'est pas extraordinaire pour les clubs. On souhaite redonner un équilibre économique au club. Il y a un changement de stratégie. Le centre de formation est classé 24e, cela fait presque cinq ans qu'il n'y a pas un jeune qui joue avec les pros. Il faut trouver des solutions. Le LOSC est un très beau club, il faut en prendre soin. Un président a dit récemment qu'il avait trouvé un club dans une situation un peu compliquée (Gérard Lopez à Bordeaux, ndlr). Je pense qu'on peut dire la même chose à Lille."