LOSC: Gourvennec raconte sa discussion avec Létang

Le LOSC, champion de France en titre, a annoncé ce lundi la nomination au poste d'entraîneur principal de Jocelyn Gourvennec. L'ancien coach de Bordeaux et de Guingamp est tout de suite revenu sur les raisons de sa venue dans le nord de la France.

C’est un pari pour le moins inattendu. Alors qu’on désespérait de voir la fumée blanche s’élever au-dessus du domaine de Luchin, la nouvelle est parvenue jusqu’à nos oreilles dans la journée. Mais quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons finalement appris l’identité du successeur de Christophe Galtier. Alors que plusieurs noms prestigieux avaient circulé, c’est bien Jocelyn Gourvennec, consultant pour Canal+, qui va présider à la destinée du LOSC, le champion de France en titre. Après deux saisons loin des terrains, l’ancien milieu réalise un retour fracassant sur le banc.

"Je suis très heureux d’être ici, de rejoindre un super club, un grand club, qui vient d’être champion, de l’accueil qui m’a été réservé et de la confiance qui m’est témoignée, confie-t-il. Le LOSC, c’est un club qui a gagné des titres de manière assez régulière. L’équipe de l’année dernière a fait plaisir à tout le monde parce qu’elle a été constante. Elle a été vraiment très régulière. C’était une vraie équipe performante, qui a tenu la distance. Je me souviens avoir fait une interview pour un média parisien en octobre et je les voyais déjà champions. Ils ont fait un parcours remarquable. Il faut féliciter l’ensemble du club."

"On a très bien parlé"

Longtemps bloqué par la situation contractuelle de Christophe Galtier, qui souhaitait partir pour Nice mais à qui il restait un an de contrat, le président lillois Olivier Létang avait libéré son coach le 28 juin dernier contre une indemnité estimée à 3 millions d’euros. Cette affaire avait toutefois compliqué la recherche du profil idéal, la plupart des techniciens étant déjà pris. Jocelyn Gourvennec a fini par s’imposer comme le meilleur choix aux yeux du président Létang, qui met ainsi fin à une situation ubuesque, alors que les joueurs étaient partis en stage sans entraîneur.

"J’ai rencontré le président (Olivier Létang), explique Jocelyn Gourvennec. On a très bien parlé, ça a été très intéressant. On a parlé foot, on a parlé vrai, on a parlé management, état d’esprit du club de manière générale. Ça m’a beaucoup plu. Après, on s’est donné un petit moment pour continuer à discuter et puis on a fini par conclure aujourd’hui, en fin de journée. Ça a été une journée un peu longue. Je suis très heureux que ça se termine par une signature et une projection avec le LOSC." Jocelyn Gourvennec a rejoint son groupe lundi soir. Sa présentation aura lieu mercredi au centre d’entraînement de Luchin.