Pour sa première avec Nice, Galtier satisfait de la prestation contre Rodez en amical

Christophe Galtier a dirigé ce samedi son premier match à la tête de l'OGC Nice, lors d'un amical qui a bouti à un score nul 1-1 face à Rodez. Le nouveau coach des Aiglons a apprécié la prestation de ses joueurs.

"Ce que j'ai vu en première période, ce sont les prémices de ce que je veux voir". Christophe Galtier a tiré des enseignements positifs de son premier match amical à la tête de l'OGC Nice, qui a fait 1-1 ce samedi après-midi contre le Rodez AF (Ligue 2).

"On a bien travaillé cette semaine et j'ai vu que les joueurs ont été très réceptifs et ont adhéré à ce que j'avais demandé à voir sur ce match, avec tous les principes qu'on a commencé à développer. C'était assez intéressant", a déclaré l'ancien entraîneur du LOSC, nommé à la tête de l'équipe niçoise en début de semaine.

"L'effectif va évidemment être modifié"

"Il y a beaucoup d'imperfections, mais il y avait déjà de la générosité, de l'application, de la détermination", a ajouté Christophe Galtier, qui avait démarré le match avec des joueurs "confrontés à la Ligue 1 chaque saison". Benitez, Pelmard, Bambu, Smith, Nsoki, Schneiderlin, Thuram, Lees-Melou, Louchet, Da Cunha et Ndoye ont composé le onze de départ. À la mi-temps, des jeunes du centre de formation ont pris leur place.

Pour sa première semaine avec l'OGCN, Christophe Galtier est encore privé de plusieurs internationaux et attend les éventuelles recrues. "L'effectif va évidemment être modifié. On attend le retour de certaines joueurs qui étaient en sélection", a-t-il indiqué, précisant que Dante et Amine Gouiri allaient être de retour de façon imminente.

Da Cunha a marqué

Dans ce match amical contre Rodez, Nice a ouvert le score avec un but (45e+1) de Lucas Da Cunha, qui était prêté la saison passée à Lausanne. Rodez a égalisé en seconde période, grâce à Ugo Bonnet (55e).

Avant la reprise du championnat, le 8 août contre le Stade de Reims, six autres matchs amicaux sont programmés pour l'OGC Nice. Lausanne est le prochain adversaire, le 10 juillet. L'équipe fera ensuite face au SC Bastia, au Dynamo Kiev, à l'AS Saint-Étienne, à l'Union Berlin et à l'AC Milan.