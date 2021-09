LOSC: "Il faut arrêter de mentir et de manipuler", Létang s'en prend à nouveau à Lopez

Olivier Létang, le président du LOSC, a profité d'une interview donnée à la Voix du Nord pour répondre aux propos de Gérard Lopez, son prédécesseur, tenus sur RMC, notamment sur le transfert de Victor Osimhen.

Dans un entretien fleuve accordé à la Voix du Nord, le président du LOSC, Olivier Létang, fait le point sur la situation financière du club nordiste. Et en profite pour rétablir ses vérités sur la situation alarmante qui était celle du club au 31 décembre 2020, et que l’ancien patron du club Gérard Lopez avait relativisé à notre antenne, sur RMC, mercredi dernier dans 'Rothen s'enflamme'. L’actuel président des Girondins de Bordeaux avait justifié son éviction par un échéancier qu’il n’avait pas su tenir. Mais pour lui, la situation était sous contrôle.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Je n’aime pas critiquer ce qui s’est passé auparavant. Mais au bout d’un moment je dis stop, surtout si on me soupçonne de mentir, il faut dire la vérité et arrêter de raconter des histoires. Pour revenir sur le LOSC, quand un club génère un déficit opérationnel structurel, et présente une dette au 31/12/2020, hors dette financière, de 160 M€ (87 M€ de dettes auprès des clubs à qui vous avez acheté des joueurs, 39 millions de dettes fournisseurs dont 29 millions de dettes d’agents, 33 millions de dettes fiscales et sociales dont 18 millions de dettes vis-à-vis de l’URSSAF) avec un cash disponible de 9 M€, ce club est dans une situation de naufrage économique", a détaillé Olivier Létang avant de s’attarder sur le transfert de Victor Osimhen.

Létang: "Osimhen ? Un agent a bien été mandaté"

Après une belle saison 2019-2020 à Lille, l'attaquant nigérian avait été recruté par le Napoli pour plus de 70 millions d'euros. A ce sujet, Gérard Lopez assurait dans l’émission Rothen s’enflamme que "pas un seul intermédiaire n’a été payé" au cours de l’opération. "Le prix de vente, c'était 71,3 millions d'euros, plus 10 millions de bonus liés à des qualifications en coupe d'Europe. Il y avait un intéressement de 8 ou 9 millions pour le club belge d'où il était sorti (le Losc avait débauché Osimhen de Charleroi, ndlr). C'est tout. Et un club ne paie jamais 71,3 millions d'euros d'un coup. C'est quatre échéances. Une partie a déjà été rapatriée", avait-il précisé. Une communication sur ce transfert vertement critiquée par Olivier Létang.

"Vous voulez tout savoir. Au départ tout le monde pense que la vente d’Osimhen, c’est 81 M€, a-t-il commencé à expliquer. La vente d’Osimhen sur l’accord de transfert, c’est 68 M€. Comme vous le savez, quatre joueurs sont arrivés en provenance de Naples (Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri et Luigi Liguori). La valorisation de ces quatre joueurs, en cumulé, c’est selon les acteurs spécialisés au maximum 500 000 euros. Or ces quatre joueurs ont été achetés 20 M€. À cela viennent s’ajouter des choses dont je ne peux pas parler puisque notre commissaire aux comptes a fait des révélations auprès du procureur de la République. J’ai aussi entendu qu’aucun agent n’avait été mandaté pour le transfert d’Osimhen. Un agent a bien été mandaté le 27 juillet 2020 et le contrat de transfert a été signé le 27 juillet 2020. C’est factuel aussi ça donc il faut arrêter de mentir et manipuler."