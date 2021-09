Gérard Lopez révèle avoir discuté d'un projet en Premier League avec Christophe Galtier

Invité dans l’émission "Rothen s’enflamme" mercredi sur RMC, le patron des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez est revenu sur sa collaboration avec Christophe Galtier à Lille. L’homme d’affaire luxembourgeois a reconnu qu’il avait étudié une piste en Angleterre avec le nouveau coach de Nice.

Après Lille, Gérard Lopez rêve de faire revenir Bordeaux au premier plan. L’entrepreneur luxembourgeois a repris cet été les commandes des Girondins. Une nouvelle aventure pour celui qui a été poussé vers la sortie au Losc au mois de décembre dernier.

A Bordeaux, Lopez a confié le poste d’entraîneur à l’ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic. Invité sur plateau de "Rothen s’enflamme", il a été interrogé sur une autre piste, celle menant à Christophe Galtier. Avec le directeur sportif Luis Campos, l’entraîneur de Nice et Gérard Lopez ont formé un trio complémentaire qui a permis aux Dogues de triompher en Ligue 1 même si c’est Olivier Létang qui assrue la présidence du club lillois depuis bientôt un an.

"Un problème de timing" avec Southampton

Le patron bordelais a reconnu que lui et Galtier avaient envisagé une nouvelle collaboration, mais pas en Gironde. "On avait discuté ensemble d’un autre projet qui aurait pu se faire", a admis Lopez sur RMC avant d’évoquer un problème de timing. "On avait regardé ensemble en Angleterre." Oui mais où ? Gérard Lopez qui avait des vues sur Southampton ne dément pas lorsque Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre avancent la piste du club de Premier League. "Je n’ai pas dit qu’il était prêt (à y aller), j’ai dit qu’on avait regardé si on pouvait faire des trucs", précise le patron bordelais. Finalement, chacun mènera sa barque en Ligue 1 cette saison. Lopez avec Bordeaux et Christophe Galtier à Nice. Avantage pour l’instant à ce dernier, victorieux 4-0 des Girondins le week-end passé lors de la 4eme journée.