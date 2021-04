Losc: Jonathan David sévèrement touché et incertain pour la fin de saison

Jonathan David s’est blessé lors de la victoire de Lille sur la pelouse du PSG, samedi en Ligue 1 (0-1). Victime d’un tacle musclé d’Idrissa Gueye, l’attaquant canadien souffre d’une rupture du ligament de la cheville. Sa fin de saison est compromise.

C’est un énorme coup dur pour le Losc dans la course au titre. Jonathan David n’est pas certain de pouvoir rejouer d’ici la fin de la saison. L’attaquant canadien s’est sérieusement blessé lors de la victoire sur la pelouse du PSG, samedi en Ligue 1 (0-1). Victime d’un tacle musclé d’Idrissa Gueye, averti sur le coup, le joueur de 21 ans est d’abord resté sur le terrain. Et c’est même lui qui a inscrit le seul but de la rencontre quelques instants plus tard, sur un service parfait de Jonathan Ikoné. Mais la douleur l’a ensuite rapidement obligé à céder sa place à la 35e minute.

"Plusieurs semaines" d'indisponibilité

Il est d’ailleurs revenu sur le banc lillois avec des béquilles et une grosse proche de glace sur la cheville en seconde période. Les examens passés par David confirment la gravité de sa blessure. Le Losc fait savoir ce lundi que son buteur souffre d’une "rupture ligamentaire latérale de la cheville droite". L’ancien joueur de La Gantoise sera absent durant "plusieurs semaines", précise le club nordiste. De quoi perturber les plans de Christophe Galtier à l’heure où les Dogues occupent la première place du classement, devant Paris, Lyon et Monaco.

Le coach lillois va devoir composer sans son avant-centre titulaire, qui a marqué 10 buts en 31 apparitions en championnat cette saison. Après avoir repris les commandes de la L1, les coéquipiers de Mike Maignan se déplaceront vendredi à Metz, en ouverture de la 32e journée (21h). Avant d'accueillir Montpellier le week-end suivant et de se déplacer à Lyon pour un choc qui s'annonce décisif, le 25 avril au Groupama Stadium.