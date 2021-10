LOSC: le coup de pression de Létang aux joueurs lillois après la défaite à Clermont

Président du LOSC, Olivier Létang a haussé le ton ce samedi après la défaite de son équipe face au promu Clermont (1-0), lors de la 10e journée de Ligue 1. Le patron des Dogues estime que ses joueurs ont "touché le fond" au niveau de la copie rendue lors de la partie.

Le LOSC a déçu ce samedi, battu par le promu Clermont (1-0) lors de la 10e journée de Ligue 1. A quatre jours de recevoir le FC Séville en Ligue des champions, l'équipe de Jocelyn Gourvennec a rendu une copie indigeste, notamment offensivement, même s'il faut noter que Burak Yilmaz était absent, suspendu.

La déception était visible sur les visages des joueurs lillois à l'issue de la partie. "On a touché le fond, on a été très mauvais", a tonné le président du LOSC Olivier Létang, après le revers face à Clermont, alors que les Dogues restaient sur trois victoires de rang en championnat.

"Les garçons n'ont pas fait le nécessaire"

"Quand vous avez une pauvreté individuelle et collective comme on a eu aujourd'hui, vous ne pouvez prétendre à rien au haut niveau", a ajouté le dirigeant, qui s'exprimait au micro de Prime Video. "Les garçons n'ont pas fait le nécessaire pour qu'on ramène au moins un point. C'est une victoire méritée de Clermont", a estimé Létang.

Tenu en échec par Wolfsburg (0-0) et battu par le RB Salzbourg (2-1) en Ligue des champions, le LOSC n'a déjà plus le droit à l'erreur ce mercredi. "Il faut revenir très vite dès mercredi, on attend une réaction", a insisté le président du Losc. "On a une double confrontation contre Séville, qui est probablement la meilleure équipe du groupe".

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs de Lille en Ligue des champions

Vital N'Simba, latéral gauche de Clermont, a signé le but de la victoire (32e) en première période, sur une reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation. "Quant à l'impact de la trêve internationale, "on peut le regretter, mais il ne faut pas se cacher derrière ça", a balayé Létang. Jocelyn Gourvennec devra aussi faire sans Sven Botman ces prochaines semaines, blessé à l'aine.