LOSC: malgré la peur d'une blessure, Jonathan David ne veut pas aller sur le banc avant la Coupe du monde

Jonathan David, auteur de neuf buts cette saison avec Lille, disputera sa première Coupe du monde avec le Canada dans quelques jours au Qatar. Mais avant, l'attaquant a un match contre Angers dimanche (15h) avec le LOSC, à la Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy. Et il ne compte pas faire l'impasse.

Y a-t-il du stress à l’entraînement cette semaine pour ne pas se blesser avant la Coupe du Monde? Surtout que le Canada n’y participe pas souvent (la dernière fois en 1986)...

C’est sûr qu’en étant aussi proche de la Coupe du monde, on n’a pas envie de connaître une blessure. Franchement, je n’y pense pas trop, je m’entraîne normalement. C’est surtout quand on y pense que forcément on a plus de chance de se blesser. Après, j’essaie de ne pas trop penser à ça.

Quand on voit la blessure de Sadio Mané, est-ce que ça fait peur? Est-ce un manque de chance?

C’est sûr que ça fait peur, aussi proche de la Coupe du Monde…. La blessure, c’est quelque chose qu’on ne veut pas. On ne peut pas contrôler ça, ça peut arriver à n’importe qui et à n’importe quel moment. On espère juste que ça ne sera pas nous.

Y a-t-il une envie d’être sur le banc dimanche contre Angers pour prendre moins de risques?

Non. Jamais, jamais. Moi je suis toujours prêt à jouer après si le coach me met sur le banc c’est sa décision. Moi je n’irai jamais sur le banc par peur d’une blessure.