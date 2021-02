LOSC en direct: Galtier promet de "tout jouer", en L1 et en Ligue Europa

"On est qualifiés pour la Ligue Europa. Je ne peux pas vous dire qu'on va lâcher la compétition. Est-ce qu'on a des chances de la gagner? Ca paraît plus compliqué. Déjà, il y a l'Ajax. Après, il y a des équipes qui sont reversées de la Ligue des champions. On verra, on prendra les matchs les uns après les autres. Mais évidemment, il y a une accumulation de matchs. On pourrait être sur une série de 15 matchs tous les 3 jours si on se qualifie. Derrière ça, il y a le problème de la coupure internationale et qui vont sortir de l'Union Européenne avec des mises en quarantaine à leur retour. Donc il peut y avoir une réfléxion si on doit tout jouer. Mais oui, on va tout jouer. On verra bien les circonstances et ce qu'il se passera. Face à l'Ajax, on fera face à une équipe de très haut niveau. Il n'y a pas à choisir. Je répète juste que le plus important aujourd'hui, c'est Brest".