LOSC: Yazici et Sanches préférés à Ikoné et Bamba contre Angers

Pour le match du titre, à 21 heures contre Angers, Christophe Galtier a décidé de faire confiance à Yusuf Yazici et Renato Sanches. Tiago Djalo est lui aligné en défense centrale pour suppléer José Fonte, suspendu.

Après le match nul frustrant contre Saint-Etienne, il y a une semaine, Christophe Galtier a décidé de procéder à quelques changements pour le dernier match de la saison, ce soir contre Angers. Jonathan Bamba et Luiz Araujo, titulaires au dernier match, sont laissés sur le banc, au même titre que Jonathan Ikoné, remplaçant pour la quatrième fois consécutive en Ligue 1.

A la place, le coach lillois fait confiance à Renato Sanches et Yusuf Yazici pour occuper les flancs. Le Portugais est titulaire pour la première fois en Ligue 1 depuis un mois et le match face à l’Olympique Lyonnais. Pour le Turc, cela remonte à encore plus loin avec la réception de Marseille, début mars, mais il avait entre-temps débuté les deux rencontres de Coupe de France, contre le Gazélec d’Ajaccio et le Paris Saint-Germain.

Djalo remplace Fonte, suspendu

En défense centrale, le LOSC aligne Tiago Djalo aux côtés de Sven Botman pour palier la suspension de José Fonte. Pour le reste, le LOSC pourra compter sur ses cadres. Maignan occupera les buts, Celik et Reinildo seront sur les côtés alors que le duo André-Soumaré est aligné au milieu.

Devant, on retrouve Jonathan David et surtout Burak Yilmaz, intenable en cette fin de saison. L’attaquant turc reste sur six buts lors de ses six dernières sorties en championnat. Lille comptera sur son avant-centre pour effacer la déception d’il y a une semaine contre Saint-Etienne. Le LOSC, leader, est maître de son destin et sera sacré champion de France en cas de victoire.

La composition du LOSC: Maignan - Celik, Djalo, Botman, Reinildo - Sanches, André, Soumaré, Yazici - David, Yilmaz.

La composition d'Angers: Bernardoni - Capelle, Thomas, Pavlovic, Manceau - Mangani, Bobichon, Fulgini, Pereira Lage, Cabot - Diony.