Lutte contre l’homophobie: la ministre des Sports en remet une couche sur la polémique autour du flocage arc-en-ciel

Le week-end dernier, la LFP tenait à sensibiliser le public à la lutte contre l’homophobie. Mais le port d’un maillot avec un flocage arc-en-ciel a conduit certains joueurs à refuser de participer aux matchs. Lors d’une table ronde organisée au siège de Paris 2024, la ministre des Sports Amelie Oudea-Castéra a félicité l’instance pour cette initiative, tout en tenant un discours offensif vis-à-vis des réfractaires.

À l’image de la saison dernière, le port d’un maillot au flocage arc-en-ciel afin de lutter contre l’homophobie a fait beaucoup parler dans le monde du football français. Si certains joueurs comme Zakaria Aboukhlal et Mostafa Mohamed ont expliqué les raisons les poussant à refuser de participer à cette cause, le discours ne passe toujours pas.

Présente ce mercredi à une table rond organisée au siège de Paris 2024, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a une nouvelle fois regretté que cette cause ne trouve pas écho chez certains: "On aurait aimé avoir les 800 joueurs qui participent à ce week-end, 7 ont manqué à l’appel. Sur un sujet, qui est tout sauf un sujet de religion. Tout, sauf un sujet d’équité sportive comme on a pu l’entendre."

Oudea-Castéra veut "mieux prendre en compte les droits des personnes LGBT"

Consciente que la lutte contre l’homophobie divise, la ministre a expliqué sa volonté de prendre ce problème plus au sérieux à l’avenir: "Mieux prendre en compte les droits des personnes LGBT. Il y a quelques mois, on était dans le brouillard. Avec le travail qui a été fait par les associations, on a pu quantifier, c'est très important. Je souhaite aussi encourager le développement du label "FIER" (fondation encadrant l’inclusion des personnes LGBT dans le sport)."

Amélie Oudéa-Castéra n’a également pas manqué de féliciter la LFP, en soulignant que l’opération menée "est exemplaire." Déjà interrogée le week-end dernier sur le refus de certains joueurs de participer à cette journée de lutte contre l’homophobie, la ministre s’était montrée favorable à l’idée de voir les clubs sanctionnent les réfractaires: "Je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, de prendre des sanctions."

Parmi les autres sujets évoqués, la ministre souhaite "une systématisation des sanctions" pour les supporters qui se comportent mal dans les tribunes: "Provocation à la haine et à la violence, maintenant c’est dehors!" La ministre veut ausi voir plus "d'ouverture" dans le sport.