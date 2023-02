OL-Lens: l'appel de Jean-Michel Aulas aux supporters lyonnais

Après la victoire de l'OL face à Lens ce dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1), Jean-Michel Aulas a salué la performance des Gones, tout en envoyant un message aux supporters, qui réclament des changements.

Les Gones sont en net regain de forme ces dernières semaines. Sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues, l'OL a enfin battu une équipe du top 4 ce dimanche, en l'emportant contre Lens au Groupama Stadium (2-1). Un succès qui ramène les hommes de Laurent Blanc à six points de Lille et des places européennes. De quoi rendre heureux Jean-Michel Aulas.

"J'ai vraiment tout aimé ce soir. Le staff, meilleure santé à Laurent Blanc (l'entraîneur lyonnais était malade dimanche, ndlr), les jeunes émergent, les anciens confirment. Belle démonstration après seulement deux mercatos réussis. Le travail va bientôt payer. On ne pourra repartir vers le haut qu'avec nos fans qui nous soutiennent tout le temps", a écrit le président lyonnais sur Twitter. Une façon aussi d'envoyer une pique aux supporters, qui ont manifesté leur mécontentement avant le match.

Cheyrou et Ponsot pris en grippe

À l'initiative des Bad Gones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de fans lyonnais, plusieurs centaines de supporters se sont rassemblés à l'extérieur de l'enceinte lyonnaise. Ils ont notamment demandé les départs du responsable du recrutement Bruno Cheyrou ("Cheyrou dégage"), et du directeur général Vincent Ponsot ("Ponsot out"), scandant pour certains des "direction démission". De son côté, Jean-Michel Aulas a été invité à nommer un directeur sportif (un poste qui n'existe plus depuis le départ de Juninho fin 2021) qui aurait la main sur le recrutement et le cadre sportif.

Sportivement, l'OL a repris du poil de la bête. La victoire face aux Sang et Or permet aux Gones de revenir à six points de Lille, cinquième. Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France, les Rhodaniens auront l'occasion de poursuivre leur belle série, d'autant que le calendrier leur offre des adversaires à leur portée (Auxerre, Angers).