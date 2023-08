Marcelino le reconnaît, l'OM est encore "très loin" du niveau espéré

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OM Marcelino a rappelé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas eu encore beaucoup de temps pour travailler avec son groupe, et qu'il est donc logique que beaucoup de choses restent à corriger. "Ce n'est pas une excuse mais une réalité", a-t-il défendu.

La défaite face au Panathinaïkos (1-0) mercredi lors du 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions l'a déjà mis sous pression. Mais c'est posé, tranquille, souriant que Marcelino s'est présenté devant la presse ce vendredi, en amont de la première journée de Ligue 1 face à Reims, samedi à 17h.

"Nouveau staff, projet, joueurs... Tout cela prend du temps, même si on ne se cache pas derrière"

L'entraîneur espagnol est revenu sur les raisons de cette défaite en Grèce en évoquant, à plusieurs reprises, le manque de temps passé pour l'instant avec son groupe, ainsi que le manque d'automatismes entre ses joueurs. Interrogé sur sa gestion de la rencontre, Marcelino a tenu à remettre un peu de contexte : "Aubameyang a fait dix entraînements, Ndiaye quatre, Sarr peut-être sept... J'aimerais avoir plus de temps. Nous sommes assez loin du niveau que nous allons atteindre progressivement cette saison. C'est compliqué quand il y a un nouveau staff, un nouveau projet, des nouveaux joueurs... Tout cela prend du temps. On ne se cache pas derrière, il va falloir gagner des matchs rapidement, mais c'est un fait."

"Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison"

Il répétait peu ou prou le même message quelques minutes plus tard. "Je le répète, on a eu peu de temps, ce n'est pas une excuse mais la réalité. Cela ne masque pas le fait que l'on doit gagner, et gagner chaque match quand on est à l'OM. Je dois être honnête avec vous, les supporters, les joueurs. Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison. Le premier qui veut toujours gagner, c'est moi."

Face au Stade de Reims, le manager olympien a confirmé que Chancel Mbemba devrait être titulaire en charnière centrale à la place de Leonardo Balerdi, suspendu. Cengiz Ünder, quant à lui, a ressenti une gêne musculaire et est incertain. L'Espagnol a également confirmé qu'il ne comptait pas sur Ruslan Malinovskyi, invité à trouver un nouveau point de chute.

Plusieurs changements sont à prévoir dans le onze, alors que le match capital au Vélodrome mardi soir face au Pana (21h) arrive vite et que le coach de l'OM veut gérer au mieux son effectif pour renverser le club grec et accéder aux barrages de la Ligue des champions.