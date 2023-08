Panathinaikos-OM: "On est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions", Pau Lopez cash après la défaite

Après la défaite contre le Panathinaikos (1-0), mercredi soir lors du match aller du troisième tour de qualification pour la prochaine Ligue des champions, le gardien Pau Lopez a estimé que l'OM ne pouvait pas se chercher d'excuse, malgré les recrues et un nouvel entraîneur.

"Dire que l’on n’était pas encore prêt pour ce match car il y a beaucoup de recrues et un nouvel entraîneur, ce serait essayer de se trouver des excuses, a estimé le gardien espagnol de Marseille. Nous n’avons pas d’excuse. Ils ont gagné, on est l’OM, on se doit d’aller en Ligue des champions."

>> Panathinaikos-OM (1-0)

Les regrets de Marcelino

Marcelino, lui, espérait sans doute démarrer son histoire avec l'Olympique de Marseille par une victoire sur la pelouse du Panathinaikos. Il doit faire avec cette défaite inaugurale et surtout avec une piètre prestation offensive de son équipe, le technicien espagnol va devoir s'employer pour corriger le tir avant la réception de Reims, samedi en Ligue 1, et plus encore pour le match retour contre le Pana mardi prochain.

"Nous avons été en-dessous du niveau espéré, surtout en ce qui concerne l'attaque", a même reconnu l'ancien coach de Valence après la rencontre.

Marcelino: "On était venus ici pour gagner"

L'entraîneur espagnol avait pourtant aligné Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ses trois recrues offensives de l'été, mais aucune ne s'est vraiment mise en évidence. "Comme je l'ai dit, nous sommes une équipe en construction, a ajouté Marcelino. Ce n'est pas une excuse mais c'est la réalité. On était venus ici pour gagner et maintenant, notre tâche, c'est mardi prochain au Vélodrome."

Après un match aller dans une chaude ambiance, en Grèce, le technicien sait toutefois qu'au retour, le public pourra également être déterminant: "Je suis certain qu’au Vélodrome, avec l’assistance de nos supporters, on pourra bien accomplir nôtre tâche", a-t-il indiqué avant de partager son optimisme : "J’ai beaucoup de confiance en mon équipe. […] J’ai de l’optimisme et de l’ambition et je pense pouvoir passer."