Panathinaïkos-OM: Nasri peste contre l'absence de Mbemba au coup d'envoi

Entré en toute fin de rencontre pour tenter d'éviter à l'Olympique de Marseille de prendre un deuxième but face au Panathinaïkos (1-0) lors du 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions, Chancel Mbemba voit sa place de titulaire la saison passée remise en cause en ce début du mois d'août. De quoi interroger Samir Nasri, ancienne gloire olympienne.

Déjà sur le banc lors du match amical face au Bayer Leverkusen (défaite 1-2), Chancel Mbemba n'a une nouvelle fois pas été aligné par Marcelino mercredi soir contre le Panathinaïkos (défaite 1-0), lors du troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions.

Un choix qui interroge tant on sait à quel point le défenseur central de 29 ans a été important en charnière la saison passée, avec pas moins de 45 apparitions toutes compétitions confondues.

>> Panathinaïkos-OM (1-0)

Balerdi pas irréprochable, mais Mbemba toujours sur le banc

Choix numéro un d'Igor Tudor, le Congolais ne semble plus aussi indispensable aux yeux de son nouveau manager espagnol en cette fin de préparaton estivale. Aux côtés de Samuel Gigot, c'est l'Argentin Leonardo Balerdi qui a été aligné à Athènes. Et sa performance ne restera pas dans les annales, loin s'en faut: sa passivité au marquage sur le but de Bernard, avec un saut pas du tout maîtrisé, n'a certainement pas rassuré les supporters marseillais. De quoi trouver d'autant plus incongrue l'absence de Mbemba du onze titulaire.

Ancienne gloire du club phocéen, Samir Nasri n'a pas hésité à ouvertement poser la question sur son compte Twitter. "On peut m'expliquer pourquoi Mbemba depuis la saison dernière ne joue plus ?", écrit-il.

Longoria compte sur lui

Pourtant, Pablo Longoria l'a rappelé encore lundi en conférence de presse, l'OM compte sur lui et ne veut pas le lâcher. "Quelques clubs étaient intéressés pour lui à la mi-juillet. Mais après avoir discuté avec lui, on a pris la décision de le garder avec nous", précisait le président de l'OM. Il n'en demeure pas moins que pour l'instant - et alors que son équipe aurait bien besoin de lui - il n'a pas retrouvé son statut de la saison passée.

Est-il encore à court de forme? De rythme? A-t-il un pépin physique sur lequel son club n'a pas communiqué? Ou tout simplement s'agit-il d'un choix tactique de Marcelino? Les questions demeurent, à défaut d'avoir des réponses. Le premier match de Ligue 1 pour Marseille, samedi à 17 heures contre Reims, devrait permettre d'en savoir plus, avant le retour capital contre le Panathinaïkos.