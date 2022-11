Maroc: Hakimi prie pour Harit après sa blessure au genou

Achraf Hakimi, défenseur du PSG, a adressé ses pensées à Amine Harit, milieu offensif de l’OM et son coéquipier en sélection marocains après sa sortie sur blessure dimanche lors de Monaco-Marseille (2-3).

Adversaires en club mais avant tout équipiers en sélection. Achraf Hakimi, défenseur du PSG, a adressé ses prières à Amine Harit, milieu offensif de Marseille après sa sortie sur civière dimanche lors de la rencontre entre Monaco et Marseille (2-3). Les deux hommes figurent parmi les 26 joueurs retenus par Walid Regragui pour le Mondial. Mais la participation de Harit semble très compromise après sa blessure à un genou gauche lors d’un duel avec le défenseur Axel Disasi (58e).

Les cris de l’ancien Nantais et les visages effrayés de nombreux joueurs sur le terrain n’augurent pas un diagnostic très optimiste. L’inquiétude a gagné ses partenaires en sélection comme Achraf Hakimi qui lui a adressé ce message de soutien sur Twitter. Harit passera des examens dans les prochaines heures mais la crainte d’une longue absence se dessine déjà.

Tudor n'a pas de "bonnes nouvelles"

Les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du monde doivent rendre leurs listes définitives ce lundi. Mais ils peuvent encore remplacer un joueur dans leur groupe en cas de blessure jusqu’à la veille de leur premier match dans la compétition. Le Maroc débutera le mercredi 23 novembre face à la Croatie.

Dimanche soir, les joueurs marseillais ont adressé de nombreux messages de soutien à Harit. "C’est une victoire de toute l’équipe, une victoire pour Amine", a déclaré Jordan Veretout à l’issue de la rencontre. Igor Tudor, entraîneur de l’OM, a aussi eu une pensée pour son joueur, définitivement transféré à l’OM quelques jours plus tôt. "On n’a pas de bonnes nouvelles à propos de Harit, a confié le Croate. Nous sommes tous tristes de ce qui est arrivé, on est désolé. On lui dédie la victoire. C’est de la malchance juste avant la Coupe du monde. Espérons que nous n’aurons pas de mauvaises nouvelles."