Monaco-OM: terrible image d'Harit, violemment touché au genou et sorti sur civière avant le Mondial

Amine Harit a été évacué sur civière ce dimanche lors de la rencontre de la 15e journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'OM. Après un choc avec Axel Disasi avant l'heure de jeu, le milieu offensif marocain est apparu touché au genou. Le joueur de 25 ans risque d'être forfait pour la Coupe du monde.

Tous les joueurs redoutaient ce dernier rendez-vous de championnat avant la Coupe du monde. Lors du déplacement de l'OM sur le terrain de l'AS Monaco, Amine Harit a été sorti sur blessure à l'heure de jeu. Le joueur de 25 ans était touché au genou, disant très certainement adieu à ses chances de participer au Mondial.

Harit hurlait de douleur

Le contact entre Harit et Disasi lors de Monaco-OM, le 13 novembre 2022 © Capture écran Prime Video

Amine Harit se tord de douleur lors de Monaco-OM, le 13 novembre 2022 © Capture écran Prime Video

Pour la sélection de Walid Regragui, ce serait forcément un gros coup dur. L'homme aux 16 sélections avec les Lions de l'Atlas a été évacué sur civière après un choc avec Axel Disasi. Si aucun diagnostic n'a été posé logiquement, difficile d'imaginer que le joueur du club phocéen puisse revenir sur le terrain pour la phase de groupes de la Coupe du monde.

L'OM pourrait même aussi perdre son joueur pour plusieurs mois. Au moment du choc, Amine Harit s'est rapidement touché le genou, comme effrayé par ce qu'il venait de voir. Il hurlait aussi de douleur, là où tous les joueurs présents autour de lui étaient aussi très touchés par la situation.

Avant cette rencontre face à Monaco, Amine Harit confiait son envie de ne pas penser au Mondial pendant ce match: "Il faut entrer dans les duels à 100% et ne pas penser à la Coupe du monde. Elle arrivera après. Si on doit la faire tant mieux. Si on doit se faire mal au dernier match, c'est le destin, confessait Harit. Mais il n'y aura pas de retenue. On va jouer à 100%"

Pour rappel, le Maroc débutera sa compétition avec un match contre la Croatie le 23 novembre, avant de retrouver la Belgique le 27 et le Canada le 1er décembre. Ces derniers jours, Walid Regragui avait convoqué 26 joueurs dont Amine Harit. En cas de forfait confirmé, il aura encore la possibilité de le remplacer.